Trump-komité med meningsmåling uten negativt svaralternativ

Barack Obama fikk imidlertid et ekstra svaralternativ – «dårlig».

Innsamlingskomitéen til president Donald Trumps gjenvalgskampanje la lørdag ut en spørreundersøkelse . På spørsmål om hvordan man vil rangere Trumps første år som president, kan man velge mellom fire svaralternativer – «veldig bra», «bra», «grei» og «annet».

Dersom man altså er misfornøyd med Trumps første år som president, må man da gå for alternativet «annet».

Under kan man rangere tidligere president Barack Obama i de samme kategoriene. Der er det derimot også lagt til et ekstra svaralternativ, nemlig «dårlig».

I det siste spørsmålet blir folket spurt om de tror «fake news»-medier vil gi en rettferdig omtale av den samme spørreundersøkelsen.

Fredag tvitret presidenten at en meningsmåling utført av «Fox and Friends», som er et program på TV-kanalen «Fox News», viser at han ligger på omtrent det samme nivået som Barack Obama da han var president i sitt første år, nemlig 47 prosent.

CNN skriver imidlertid at flere anerkjente meningsmålinger viser at Trump ligger langt lavere. En meningsmåling utført av Gallup, som er publisert samme dag som Trumps tweet, viser at 38 prosent er fornøyde med Trumps første år, mot Obamas 51 prosent.

I sin første uke viste en meningsmåling fra Quinnipiac University at at 36 prosent av amerikanske velgere støttet Trump. Til sammenligning fikk Barack Obama støtte fra 59 prosent, da den første lignende målingen ble gjort av ham i mars 2009.

