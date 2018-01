FULGT SAKEN: Børge Brende fulgt med på uroen i sitt tidligere parti fra Sveits, hvor han nå leder World Economic Forum. Foto: Bohlin, Gøran

Børge Brende om varslingssakene i Høyre: – Det burde kommet opp før

Publisert: 19.01.18 17:44

GENEVE (VG) Tidligere Høyre-topp Børge Brende er glad for at varslingssakene kommer opp, og mener at det burde skjedd tidligere.

Med sitt første World Economic Forum som president på trappene, er det særs travle dager for Børge Brende i Sveits . Men avsløringene om de mange varslene om seksuell trakassering i partiet han tidligere var leder for, har gjort inntrykk.

– Det har vært noen dramatiske uker knyttet til dette spørsmålet. Jeg er veldig glad for at det kommer opp, og det burde jo ha kommet opp før.

Brende ledet som 22-åring Unge Høyre , og er krystallklar når han beskriver hvilket ansvar han mener følger med en slik stilling.

– Jeg forventer av personer som påtar seg ledende roller i samfunnet, enten det er i næringsliv eller politikk, at de også skal gå foran med et godt eksempel og være rollemodeller. (…). Derfor skal det også kunne forventes at man opptrer på en ordentlig måte, og den måten det har kommet frem at ting har skjedd i Unge Høyre, synes jeg er trist. Jeg synes man må ha klare forventninger til personer som mener seg kvalifisert til ledende roller, særlig varsom må man være når man har med yngre mennesker å gjøre.

– Visste ikke

Onsdag erkjente statsminister Erna Solberg at varslingssakene i Unge Høyre har blitt dårlig håndtert , og hun tok selvkritikk for måten hun uttalte seg på da saken ble kjent, som kunne tolkes som at hun mente denne saken var aller tyngst for Kristian Tonning Riise selv, og ikke varslerne.

– Hadde jeg visst omfanget av dette hadde min umiddelbare reaksjon vært annerledes, sa Solberg .

Brende, som startet sin karriere med lederverv i Unge Høyre allerede i 1985, sier at heller ikke han har vært klar over «tingene som nå har kommet for en dag i Norge».

– Så du var ikke kjent med det flere betegner som en ukultur?

– Nei, det var jeg ikke. Første gang jeg hørte om det var da jeg leste om det i avisen, sier Brende til VG i Genève.

– Sjokkerende

Også i hovedkvarterene til den mektige tenketanken i Sveits, har vinterens #metookampanje tatt kjønnsdiskriminering høy opp på agendaen.

Når årsmøtet i Verdens økonomiske forum sparkes i gang den 23. januar i Davos, er 21 prosent av deltagerne kvinner. Det er den høyeste kvinneandelen noensinne, men Brende er fortsatt ikke fornøyd.

Brende betegner de mange avsløringene, både fra Norge og fra andre land, som «sjokkerende».

– Jeg må også innrømme at jeg trodde faktisk likestillingen hadde kommet lenger. Jeg synes at det vi har sett komme for en dag når det gjelder seksuell trakassering er sjokkerende. Det er på høy tid at denne debatten tas. Jeg tror det er ganske mange kvinner som har kviet seg for å ta det opp, og sånn skal det jo ikke være i det 21. århundre. Uakseptabel opptreden er det den som står bak opptreden som har ansvaret for, og ikke den som blir utsatt for det, sier Brende.