SOM ET SLAKTEHUS: Flere bevæpnede personer angrep i natt en nattbklubb i Brasil. Flertallet av de drepte var unge kvinner. Foto: RODRIGO CARVALHO / AFP

14 drept i angrep på nattklubb i Brasil

Publisert: 27.01.18 17:27

UTENRIKS 2018-01-27T16:27:25Z

14 mennesker ble i natt drept på en nattklubb i Fortaleza, nordøst i Brasil.

Vitner forteller at maskerte væpnede menn kjørte opp til nattklubben «Forró do Gago» i tre biler før de åpnet ild.

Opprinnelig antok man at 20 personer var drept, men tallet er nedjustert. Nå er antallet døde 14, ifølge sikkerhetsminister Andre Costa. Det melder NTB.

Flere er lagt inn på sykehus med alvorlige skader. Noen av de skadde skal være kvinner og barn, deriblant en tolvåring.

(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Politiets teori er at angrepet skjedde i forbindelse med en kamp om territorium mellom rivaliserende narkobander, ifølge lokale medier.

– Noen vitner har fortalt at det var flere titalls personer som kom og plutselig åpnet ild. Andre sa at det var 15 angripere, sier en kilde i militærpolitiet i Fortaleza, som har ansvar for etterforskningen.

En person er lørdag kveld norsk tid pågrepet og mistenkt for å stå bak angrepet.

Delstaten Ceara, hvor Fortaleza ligger, hadde ikke mindre enn 5 114 mord i fjor. Det er 50 prosent flere mord enn i 2016, og en dyster rekord: Aldri var så mange drept i delstaten. 82 prosent av drapene var gjengrelaterte narkodrap, ifølge den brasilianske avisen O Globo.