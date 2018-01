FØRSTE GANG: Ikke på 18 år har en sittende amerikansk president besøkt toppmøtet i Davos. Amerikanske medier mener det er oppsiktsvekkende at mannen som ble valgt for å motsi «eliten» reiser til forumet for rikinger. Foto: Susan Walsh , NTB Scanpix

Trump til Davos med «Amerika først»-agenda

Publisert: 23.01.18 09:54

UTENRIKS 2018-01-23T08:54:23Z

GENEVE (VG) Første gang på nesten to tiår besøker en amerikansk president toppmøtet i World Economic forum. Trump har lovet at det blir «Amerika først» også i Davos.

Når Davos-toppmøtet i organisasjonen som samler verdens aller mektigste, World Economic Forum (WEF), starter den 23.januar, er deltakerlisten fullspekket av statsledere, rikinger og kjendiser. Likevel er det én manns opptreden det er knyttet stor spenning til: USAs president Donald Trump .

Trump blir den første sittende amerikanske presidenten som besøker årsmøtet siden Bill Clinton i 2000. Pressesekretær i det Hvite hus, Sarah Sanders, har allerede signalisert at Trump vil bruke deltakelsen til å «fremme sin Amerika-først-agenda» overfor verdenslederne, rapporterer CNBC .

En slik agenda står i sterk kontrast til forumets idealistiske slagord for året: «Skape en felles fremtid i en delt verden».

Fakta World Economic Forum (WEF) Geneve-basert uavhengig stiftelse, opprettet av sveitseren Klaus Schwab i 1979.

Samler verdens rike og mektige for å diskutere globale utfordringer. Finansiert av medlemsavgift fra rundt 1.000 av verdens største selskaper.

Årsmøte 23-26 januar 2018 i Davos, Sveits, for 48.år på rad.

I år kommer et rekordhøyt antall deltakere, rundt 3.000 i tallet. ( Kilde: World Economic Forum, CNBC, NTB)

“Skal vise frem sine sukesser”

Til VG i Geneve sier president i WEF, Børge Brende , at han er glad for at Trump kommer.

– Vi har jo invitert ham, så vi er selvsagt glad for at han har akseptert. President Trump representerer verdens største økonomi, og 25 prosent av verdens verdiskaping skjer i USA. Enhver diskusjon om geopolitiske utfordringer, klima, miljø og utvikling, som skal være meningsfull, må også inkludere amerikanerne, sier Brende til VG.

Den kontroversielle amerikanske presidenten skal holde tale på toppmøtets siste dag. Politiske analytikere sier til CNBC at presidenten vil bruke møtet som en anledning til å vise frem sine suksesser fra året som har gått siden han avla presidenteden 20. januar i fjor.

Trump tar med syv regjeringsmedlemmer fra USA, og er varslet å tilbringe 36 timer i den sveitsiske alpebyen.

– Det viser at de mener at Davos er et viktig sted å dele sine oppfatninger, men at de vil møte andre som har andre oppfatninger, mener Brende, som i år leder sitt første Davos-toppmøte .

– Og hvis budskapet som kommer fra Trump er «Amerika først», vil det falle i god jord i et forum som tar mål av seg å fremme samarbeid?

– Det er vel ulike syn på det. Det kommer også an på hva man legger i «Amerika først». Den norske regjeringens viktigste oppgave er jo også å ivareta norske interesser, noe Norge gjør gjennom blant annet forpliktende internasjonalt samarbeid. Jeg synes det vil bli veldig interessant å lytte til nyansene i budskapet som kommer fra president Trump, sier Børge Brende til VG.

I tillegg til USAs president kommer samtlige av G7-lederne, bortsett fra statsminister Japans Shinzo Abe.

Frankrikes president Emmanuel Macron, britenes Theresa May, Tysklands Angela Merkel, den italienske statsministeren og Canadas statsminister Justin Trudeau har alle meldt sin ankomst.