Tyrkiske myndigheter til VG: Derfor angriper vi Syria

Nilas Johnsen

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 20.01.18 20:05

UTENRIKS 2018-01-20T19:05:38Z

ISTANBUL/DAMASKUS (VG) Tyrkia fremstiller sin nye militæroperasjon inne i Syria som en fredsaksjon.

Den svært spente situasjonen på grensen mellom Tyrkia og Syria har lørdag gått over til kamphandlinger .

Tyrkia har kalt aksjonen «Operasjon olivengren», og hevder at luftangrep mot kurdiske styrker har som formål å bringe demokrati.

I en uttalelse sendt til VG fra det tyrkiske presidentkontoret, tas det i bruk sterke ord:

«Målet er å frigjøre området og utrydde den PKK-YPG tilknyttede administrasjonen som har undertrykt den lokale befolkningen gjennom anti-demokratiske og autoritære midler».

Tyrkia forklarer at man ønsker å bidra til «fred og stabilitet», og samtidig hevdes det at lokale innbyggere har bedt dem gripe inn.

Det foreligger allerede planer om en opptrapping.

Konflikt med USA

Den tyrkiske offensiven kommer kort tid etter at USA la frem planer om å trene opp en egen kurdiskdominert styrke på 30.000 soldater som skal vokte grenseområdene. Kurdiske grupper har vært en sentral alliert for USA i kampen mot IS, og mange kurdere ønsker et selvstendig Kurdistan, selv om ingen stater har gitt sin støtte til dette.

Selv om den kurdiske YPG-militsen utgjorde hoveddelen av den USA-støttede SDF-styrken som var med på å bekjempe IS anser Tyrkia både YPG og det kurdiske politiske partiet PYD for å være terrorister og allierte av den forbudte PKK-bevegelsen i Tyrkia.

Den tyrkiske avisen Hurriyet skriver at 108 av 113 mål inne i Syria er blitt bombet lørdag, samtidig som stridsvogner har posisjonert seg langs grensen.

Tyrkiskstøttet milits er klare til å gå inn i Syria, og da vil de trolig bli fulgt av tyrkiske spesialsoldater, slik man så høsten 2016 da Tyrkia gikk inn i den syriske byen Jarablus .

– Våre væpnede styrker har begynt luftoperasjonen med den hensikt å knuse deler av YPG, kunngjorde Tyrkias statsminister Binali Yildirim i en TV-sendt tale lørdag.

– Bruker sivile som skjold

Det er mellom 8.000 og 10.000 YPG-krigere i Afrin, i tillegg til 800.000 sivile, blant annet mange flyktninger fra andre områder i Syria.

Tyrkiske kilder hevder i en uttalelse sendt til VG at YPG-militsen har stengt veien til Aleppo for å hindre flyktninger å ta seg dit, og det blir også hevdet at sivile er blitt tvangsflyttet til områder nær militære mål, for å å brukes som levende skjold.

«De gjør dette for å kunne legge skylden på Tyrkia ved potensielle sivile tap», hevder den tyrkiske sikkerhetskilden. Men disse opplysningene er ikke bekreftet at av andre kilder

Syria: – Aggressiv handling

Faisal al-Miqad, viseutenriksministeren i Syria, advarer Tyrkia mot å gå til angrep mot Afrin.

– Det vil bli forstått som en aggressiv handling begått av den tyrkiske hæren mot Syrias suverene territorium, sier han i et møte med den syriske pressen i Damaskus, melder det statlige nyhetsbyrået Sana .

Miqdad lover at Syria vil komme med en «passende respons» på det tyrkiske militærangrepet.

Også YPG-militsen har sagt at de vil kjempe imot Tyrkia i Afrin-regionen som reaksjon på luftangrepene, ifølge Reuters.

Det syriske luftforsvaret har gjenfunnet sin styrke og er klare for å ødelegge tyrkiske mål i syrisk luftrom, sier Miqdad.

Intervensjonen i Afrin er ifølge Assad-regjeringen i Damaskus «Tyrkias siste overtramp mot Syrias suverenitet».

Russland og USA bekymret

Syrias allierte Russland er bekymret over Tyrkias militæroffensiv, og oppfordrer tyrkerne til å være tilbakeholdne.

Det russiske utenriksdepartementet opplyser at russiske styrker som er i Afrin, nå blir trukket ut av området. Også USA uttrykker bekymring for den tyrkiske offensiven.