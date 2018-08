TILTALT: Donald Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, er i retten, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Derfor er Manafort-saken viktig: – Sjeldent at korrupsjon er så åpenbart

Publisert: 13.08.18 00:38

USA-ekspert mener rettssaken mot Donald Trumps tidligere valgkampsjef viser hvor tydelig det er at USA har et stort problem i politikken.

Denne uken har fortsatte rettssaken mot Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort . Forsvarsadvokatene gjorde alt de kunne for å svekke troverdigheten til aktoratets stjernevitne, Rick Gates, som allerede har bekreftet at de to brøt loven sammen.

Blant annet beskylder de Gates for å være en tyv, serieforbryter og svindler - i tillegg til å anklage ham for å ha vært utro mot kona med flere kvinner.

Rettssaken er den første i Robert Muellers Russland-etterforskning – en etterforskning Donald Trump gjerne vil stanse.

Derfor er rettssaken så viktig i USA

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, tror Manaforts forhold til Donald Trump er den viktigste årsaken til at den kompliserte saken har fått så mye oppmerksomhet.

– Selv om rettssaken ikke handler om Trump eller valget i seg selv, er den et resultat av Muellers etterforskning. Den er på mange måter en prøvesak. Resultatet kan vise at Muellers arbeid ikke er en «heksejakt», at prosessen fungerer og at noen av Trumps nærmeste er korrupte – eller ikke. Resultatet kommer til å spille en rolle for hans videre etterforskning, sier hun.

Selv om skandaler ikke er uvanlig i amerikansk politikk, sier Bailey at dimensjonen av denne saken skiller seg ut.

– Amerikanske valg blir verre og verre med økningen av pengebruk og undergravingen av forsøkene på å sette grenser for dette. Det er sjelden at korrupsjon er såpass åpenbart, sier hun.

– Saken viser tydelig at USA har et stort problem med figurer som Manafort, som stadig oftere er involvert i politikken – som har forhold med utenlandske klienter og som lar dette påvirke deres handlinger som politiske rådgivere.

Her får du en oversikt over det du må vite om saken: Bakgrunnen, tiltalen og kronvitnet.

Dette er bakgrunnen for saken

Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november i 2016.

I februar 2017 skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at det hadde vært kontakt mellom valgkampmedarbeidere og høytstående russiske etterretningsagenter gjentatte ganger i 2016.

FBI har etterforsket en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter. En rekke medarbeidere i Donald Trumps valgkampteam er nå under etterforskning for hva de visste om dette. Dette er bakgrunnen for tiltalen mot Paul Manafort.

31. juli startet rettssaken mot Manafort, i delstaten Virginia. Han er anklaget for skatteunndragelse og banksvindel for flere millioner dollar.

Dette er Manafort tiltalt for

Paul Manafort (69) var kampanjesjef for Donald Trump fra juni til august 2016. Han trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

Han meldte seg for FBI i oktober 2017 , blant annet siktet for konspirasjon mot USA.

I tillegg er han også tiltalt for blant annet hvitvasking og for å ha forsøkt å påvirke sentrale kilder i saken, samt for å ikke ha registrert seg som en lobbyist for en fremmed makt.

Bailey forklarer at Manafort forventer en benådning av Trump – noe som i så fall vil være svært oppsiktsvekkende.

– Dersom han blir benådet, vil det forhindre Muellers videre etterforskning. Færre vil samarbeide med han, i håp om at de også blir benådet.

Manafort har hele tiden avvist alle beskyldningene. Han risikerer fengsel ut livet.

Aktoratets stjernevitne: Rick Gates

Richard Gates (46) er Trumps tidligere rådgiver. Han var også visesjef i Trumps presidentkampanje. Han skal ha jobbet sammen med Manafort i et politisk konsulentfirma med en omsetning i hundremillionersklassen, fra 2006 til 2016.

Han omtales som Manaforts tidligere «høyre hånd».

Også han meldte seg for FBI i fjor høst, og i februar sa han seg skyldig i konspirasjon og falsk forklaring . Han har fått en mindre alvorlig tiltale mot seg på grunn av dette.

Han er en av fem personer med tilknytning til Trump-kampanjen som nå har inngått en samarbeidsavtale med FBI , og sees på som et av de mest sentrale vitnene mot Manafort i den pågående rettssaken.

Gates hevder i retten at han og Manafort hadde 15 utenlandske kontoer som de visste var ulovlige , men som de ikke meldte fra om til amerikanske myndigheter.

Han sier også at de to forfalsket skattemeldinger ved å lyve til Manaforts revisorer, underrapporterte inntekt og opprettet falske lån.

Gates og Manafort har ifølge CNN ikke møtt hverandres blikk under rettssaken enda.

Etterforsker mulig Trump-samarbeid med Russland

Robert Mueller var tidligere FBI-sjef, nå spesialetterforskeren som har fått i oppdrag å undersøke om folk involvert i Donald Trumps kampanje samarbeidet med Russland foran valget.

Over 30 personer er tiltalt som et resultat av etterforskningen hans foreløpig. I tillegg har han tiltalt 13 russiske statsborgere og tre selskaper med russiske forbindelser.

Manafort er den eneste av disse som ikke har villet inngått en avtale med etterforskerne.

I arbeidet med Russland-etterforskningen har Mueller også hatt mandat til å se på annen kriminell aktivitet tilknyttet saken. Det er i den forbindelse at Manafort må møte i retten, anklaget for skattesvindel og økonomisk utroskap.