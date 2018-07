Over 1100 trolig døde i Laos: – De som ikke kunne løpe fort døde

Publisert: 29.07.18 16:58

UTENRIKS 2018-07-29T14:58:54Z

Bare 33 er foreløpig funnet døde, mens over 1 100 er savnet etter at en demning brast i Laos mandag. Nå forteller overlevende om marerittet som utspilte seg.

– Jeg fikk en melding på et stykke papir med et kart som ba 200 familier om å være forsiktige, men ikke om å evakuere, forteller overlevende.

Det var mandag kveld at kraftig monsunregn, trolig bidro til at den store Xepian-Xe Nam Noy-demningen i Sanamxay i Laos brast , og hus og landsbyer flere kilometer nedenfor ble feid bort av de enorme vannmassene.

33 mennesker er nå funnet omkommet, og enkelte landsbyer ligger under opptil syv meter vann, melder NTB.

– Letingen er svært vanskelig, og mange områder kan ikke nås med bil eller båt. Vi har også begrenset med moderne utstyr vi kan bringe til området, sier en talskvinne for myndighetene i Attapeu-provinsen, ifølge nyhetsbyrået.

Dammen var en av flere i et omfattende vannkraftprosjekt under konstruksjon, verdt flere milliarder dollar.

– De som ikke kunne løpe fort døde

En av de overlevende er Pattumma Buamala som bodde i landsbyen Tha Hin Tai, nært vannkraftprosjektet.

Til Channel News Asia forteller hun om den skjebnesvangre dagen.

Rundt klokken 20.00 ble hun og flere andres landsby totalvraket da flere milliarder kubikkmeter vann flommet ut av demningen.

Ifølge BBC skal vannet ha flommet syv landsbyer, der to av disse ble særlig hardt rammet.

– Jeg hørte lyden av vann og begynte å løpe, det hørtes ut som havet kom. Vannet steg så fort, fra midjen min til hodet mitt og oversvømmet huset mitt.

Vannet skal ha steget én meter i timen.

– De som ikke kunne løpe fort, døde, skal 22-åringen ha fortalt den asiatiske nyhetskanalen på en skole som nå er omgjort til et evakueringssenter for flere enn 1300 fordrevne landsbyboere.

Før Pattumma Buamala ankom tilfluktsstedet hun nå befinner seg på, skal hun og familien hennes på fire ha løpt for livene sine mot massive bølger. I mange timer løp og svømte de, og klamret seg til tregrener imens kraftige vannstrømninger og gjørme ødela hus og druknet naboene deres.

Nyhetsbyrået formidler dette inkluderer barn som ikke kunne svømme og beboere som ble fanget inni hjemmene sine eller som ikke flyktet i tide.

Innbyggere varslet tre-fire timer før

I Laos er det ikke pressefrihet , og utenlandske journalister må overholde strenge regler fra de kommunistiske styresmaktene. Før lørdag, var få detaljer blitt gitt av landets myndigheter.

Forvirring rundt offisielle tall fikk både BBC og The New York Times til å tvile på myndighetenes håndtering av ulykken, og om korrekte fakta rundt skadeomfanget ble holdt tilbake.

Mediene klarte til slutt å komme i kontakt med lokale overlevende og hjelpeorganisasjoner på stedet.

Blant annet har forhåndsvarslingen av innbyggerne blitt trukket frem:

En laotisk medisinsk tjenestemannen BBC kom i kontakt med, skal ha opplyst at landsbyene ble varslet tre-fire timer før demningen sprakk opp, men at få trodde vannet ville stige så høyt som det gjorde.

Et sørkoreansk firma involvert i konstruksjonen skal samtidig ha fortalt BBC at sprekker ble oppdaget allerede på søndag, dagen før det demningen sprakk. Koreanske firmaer har også bekreftet ovenfor The New York Times at de visste at dammens tilstand var blitt forverret dagen før ulykken.

Pattumma Buamala skal ha blitt varslet dagen før.

– Det var en melding på et stykke papir med et kart som ba 200 familier om å være forsiktige, men ikke om å evakuere, forteller hun Channel News Asia.

Hun sier videre til den asiatiske nyhetskanalen at advarselen fra styresmaktene var uklar, og som et resultat av dette begynte folk i landsbyen først å flykte etter at dammen allerede hadde kollapset på mandag kveld. Hennes familie ble strandet på taket av et nedsenket hus til ni om morgenen dagen etter at de ble reddet, forteller hun avisen.

– Da hadde mange mennesker dødd. Det gjørmete vannet dro dem vekk.

– Vanskelig å vite om de lyver

Også dødstallene har det vært full forvirring rundt av de offisielle presseuttalelsene:

Dagen etter ulykken meldte for eksempel FN at rundt 1 494 mennesker var blitt evakuert og registrert under midlertidig husly.

Samtidig kom nabolandet Kambodsja, som også mottok oversvømmelser på grunn av ulykken, med en uttalelse om at 1 280 familier var blitt evakuert.

Dagen i forveien hadde kambodiske statsmedier rapportert at de holdt på å evakuerte 25 000 mennesker.

Omfanget av søk- og redningsinnsatsen har også vært uklar.

Statsstyrte medier i Laos har skrevet at demningssvikten har gjort 6000 mennesker «hjemløse».

NTB skriver Laos' energiminister Khammany Inthirath mener dårlig konstruksjon eller materialvalg kan ha bidratt til at dammen brøt sammen.

Et av de Sørkoreanske firmaene, SK Engineering & Construction, skal fredag ha sagt at de ikke ville kommentere ministerens uttalelse før årsakene til hendelsen har blitt avdekket av en formell undersøkelse.

Firmaet har imidlertid sagt at de ville ta ansvar hvis undersøkelsen fant at selskapet var skyldig.