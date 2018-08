Desperat søk etter overlevende etter brokollaps

Det brenner et blått lys for å finne flere overlevende, etter at Morandi-broen i Italia kollapset tirsdag.

10 til 20 personer er fremdeles savnet, sier aktor i Genova, Francesco Cozzi, til Reuters. Så langt er 38 personer bekreftet omkommet, etter en 80 meter lang seksjon av Morandi-broen i Genova kollapset.

Redningsmannskapene har ikke gitt opp håpet om å finne flere personer i havet av betong og armeringsjern, men nattens redningsarbeid bar ingen frukter.

– Vi forsøker fortsatt å finne lommer der det kan være overlevende eller omkomne. Da kan vi sende inn hunder, sier en talsmann for redningstjenesten til nyhetsbyrået AFP.

Det er antatt av 35 personbiler og syv lastebiler var på seksjonen av broen som kollapset over et industriområde, der flere av de omkomne jobbet. Den delen av broen som kollapset var 50 meter høy.

Genova ligger ved Middelhavskysten nordvest i Italia .

Starter etterforskning

Samtidig som befolkningen har rettet sitt sinne mot myndighetene, så varsler den italienske regjeringen at selskapet som hadde det operative ansvaret for broen kan miste konsesjonen og få en heftig bot, skriver Reuters .

Årsaken til at broen fra 1967 kollapset er foreløpig ikke fastslått, men en uvanlig konstruksjon med et stort vedlikeholdsbehov pekes på som en mulig årsak.

Italias samferdselsminister, Danilo Toninelli, har opplyst at myndighetene hadde planer om å bruke 20 millioner euro (190 millioner kroner) på vedlikehold av broen, skriver AP .

Erklærer unntakstilstand

Det er erklært tolv måneders unntakstilstand i Genova av Italias statsminister Giuseppe Conte , etter det som er den verste broulykken i Europa på flere tiår .

I etterkant av tragedien i Genova er det slått alarm rundt landets aldrende infrastruktur. Statsminister Giuseppe Conte har lovet at all infrastruktur i hele Italia skal dobbeltsjekkes .

– Vi må ikke la en slik tragedie skje igjen, sier han.

Her kan du lese VGs kartlegging av tilstanden til norske broer, som viser at svært mange broer er i svært dårlig stand.