Löfvens siste håp: Frir til pensjonistene

MJÖLBY (VG) – Iblant skal man unne seg litt glamour. Men jeg har ikke råd, sier pensjonist Harriet Eklöf, og henvender seg til statsminister Stefan Löfven.

Gjennom flere år har svenske pensjonistene tapt kjøpekraft, og ifølge økonomen Tino Sanandaji har gapet mellom sluttlønn og pensjon økt kraftig.

Nå frir Socialdemokraterna , uten å rødme, til landets pensjonister.

Om lag hver fjerde velger i Sverige mottar alderspensjon.

Løfte: Øke pensjonene

Så når statsministeren er på eldresenter i Mjölby i Östergötland, lover han å gjøre livet lettere for de eldre:

– Vi skal øke pensjonene med om lag 600 kroner i måneden etter skatt, og senke skattene på pensjon frem mot 2020, svarer statsministeren.

– 2020? Det er for lenge til, svarer Harriet Eklöf, som er 83 år med yrkesbakgrunn fra det svenske Televerket.

Vrir fra innvandring

Socialdemokraterna forsøker nå å vri fokus fra innvandring, som hittil har dominert valgkampen totalt, og over til spørsmål om velferdsstaten.

Stefan Löfven er hardt utfordret av mistillit fra egne kjernevelgere.

Mye av mistilliten skyldes migrasjonsdebatten og at det kom 163.000 migranter til Sverige bare i 2015. Det har Sverigedemokraterna tjent mest på.

Enighet

I møtet med de ansatte på Toyotas fabrikk i Mjölby forklarer Löfven at det nå er politisk enighet mellom blokkene å stramme inn reglene for innvandring, i påvente av at EU reparerer det europeiske asylsystemet og fordeler byrdene bedre.

Det er det mange som tviler på at EU klarer, blant andre den franske presidenten Emmanuel Macron.

Men statsministeren er ivrig på å bytte tema, og slår om til klassisk sosialdemokratisk retorikk:

– Kampen står om velferdssamfunnet og om tryggheten, sier han.

Når spørsmålet om han kan samarbeide med Sverigedemokraterna kommer, er han knallhard:

– Aldri i livet, sier han.

Investerer i velferd

På VGs spørsmål om hvordan sosialdemokratene kan akseptere at ulikhetene vokser i Sverige, legger den svenske statsministeren alt ansvar på at de borgerlige partiene styrte i åtte år, før han ble statsminister i 2014:

– I åtte år var det skattelettelser som gjaldt, slik at de som trengte minst, fikk mest. Men nå investerer vi i velferd. Kvinner får mer nå, enn menn. Det utjevner også. I fjor ville vi skjerpe skattene for dem som har mest, men ble stemt med av de borgerlige, sammen med Sverigedemokraterna. Nå går vi til valg på at kapitaleierne og bankene skal betale fem milliarder kroner mer i skatt.

– Men er det tilstrekkelig til å utjevne de store ulikhetene?

– Vi trenger de pengene. Vi skal forbedre skolene, øke pensjonene, ansette flere politifolk og bygge opp forsvaret, sier Stefan Löfven til VG.

Marshall-plan

Terrorforsker Magnus Ranstorp på Försvarshøgskolan i Stockholm var blant de første som slo alarm først om at ekstrem islamisme var i ferd med å slå rot i Sverige, i den såkalte Rosengård-rapporten fra Malmö i 2009.

Han sier at innvandringsdebatten har vært vanskelig for alle de etablerte partiene, men spesielt for Socialdemokraterna:

– De kan gjerne tro at migrasjonen er over, men det er feil. Gjennom familieinnvandring kan det komme ytterligere 300.000 mennesker de neste årene. Det må bygges skoler, og det må skapes arbeidsplasser. Vi trenger en Marshall-plan for svenske forsteder, sier Ranstorp til VG.

Han er fortsatt bekymret for at myndighetene ikke tar islamistisk ekstremisme i forstedene i en rekke byer, på alvor.

– Systemet for å få sendt ut de som ikke får opphold i Sverige, fungerer ikke. Det har laget skyggesamfunn med mennesker som går under jorden, sier Ranstorp.