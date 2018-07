UTTALTE SEG: President Donald Trumps advokat Rudy Giuliani (t.v.) sier eventuelt samarbeid med Russland i valgkampen ikke ville ha vært et lovbrudd i hans øyne . Foto: Reuters / NTB scanpix

Giuliani: Eventuelt Trump-samarbeid med Moskva i valgkampen ingen forbrytelse

NTB

Publisert: 31.07.18 05:58

UTENRIKS 2018-07-31T03:58:16Z

President Donald Trumps advokat Rudy Giuliani sier at et hemmelig samarbeid med Russland i valgkampen i seg selv ikke ville ha vært noe lovbrudd.

I et intervju med Fox News mandag brukte Giuliani ordet «collusion», som blant annet kan bety en hemmelig avtale. Dette er ikke noe lovbrudd, framholdt han.

Kort tid etter gjentok han det samme overfor TV-stasjonen CNN og fastholdt at en hemmelig avtale mellom Trumps medarbeidere og Moskva, om russisk bistand i valgkampen, ikke vil utgjøre noe brudd på føderale lover i USA .

Giuliani sa ikke at en slik avtale forelå. Han understreket at ingenting av det som hittil har framkommet i etterforskningen av saken, viser at Trump har gjort noe galt.

– Fullstendig uskyldig

– Alt som er kommet fram hittil, viser at presidenten er fullstendig uskyldig. Han gjorde ingenting galt, sa Giuliani til Fox News.

Juridiske eksperter nyhetsbyrået AP og CNN har snakket med, deler ikke uten videre Giulianis syn på lovligheten av et eventuelt samarbeid mellom Trumps medarbeidere og Russland.

Selv om en eventuell hemmelig avtale ikke nødvendigvis berøres av føderale lover, er det en rekke spesifikke lover som kan komme til anvendelse dersom det viser seg at Trumps medarbeidere har samarbeidet med Russland. En av disse dreier seg om sammensvergelse mot USA, ifølge nyhetsbyrået AP.

Andre lovbrudd

Det er også lover mot valgfusk, datahacking, svindel og forfalskning av dokumenter som kan komme til anvendelse, mener nyhetsbyrået.

Juridiske eksperter CNN har snakket med, er av samme oppfatning og understreker at enhver som blir funnet å ha samarbeidet med Russland i forbindelse med presidentvalget i 2016, kan bli tiltalt for andre forbrytelser, blant annet sammensvergelse.

Carrie Cordero ved Center for a New American Security sier til CNN at en hemmelig avtale ikke bokstavelig talt vil være noe lovbrudd, men at pengebidrag fra utlandet i valgkampen, eller bistand eller medvirkning til datahacking, vil være det.