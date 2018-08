Mann (20) med Downs syndrom skutt av svensk politi

NTB

Publisert: 02.08.18 16:44 Oppdatert: 02.08.18 18:14

Mannen som ble skutt og drept av politiet i Stockholm natt til torsdag, var 20 år gamle Eric Torell, som hadde Downs syndrom og autisme, opplyser hans mor til svenske medier.

Moren sier til Expressen at sønnen ble meldt savnet etter at han rømte hjemmefra med en ufarlig leketøyspistol.

Det var flere enn én politibetjent som løsnet skudd mot 20-åringen i Vasastan i det sentrale Stockholm like før klokka 4 torsdag, ifølge påtalemyndigheten. Politiet har opplyst at det oppsto en truende situasjon i forbindelse med kontroll av en person. Aftonbladet erfarer at tre politibetjenter skjøt mot mannen.

20-åringen ble fraktet til sykehus før han ble erklært død i 6-tiden, opplyser politiet.

Ifølge Aftonbladet oppsto situasjonen da mannen viste fram en pistol, som senere viste seg å være en kopi i plast, til beboere ved en adresse i Norra Stationsgatan. Videre skal politiet ha blitt tilkalt.

– Det går ikke an å forstå det. Han har aldri gjort en flue fortred i hele sitt liv, sier 20-åringens mor.

Hun beskriver sønnen som alvorlig funksjonsnedsatt.

– Han kunne ikke snakke, han kunne bare si mamma, tilføyer hun.

Politiet opplyste i løpet av torsdagen at våpenet viste seg å være en replika, men de vil ikke kommentere detaljer rundt hendelsesforløpet.

Politiets håndtering av situasjonen vil bli gjenstand for granskning hos svenskenes spesialenhet for politisaker.