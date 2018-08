HEDRES: Den svenske journalisten Kim Wall ble bare 30 år gammel. Fredag er det ett år siden hun ble meldt savnet.

Kim Wall hedres med minneløp verden over

Publisert: 09.08.18 08:14

UTENRIKS 2018-08-09T06:14:22Z

Ett år etter at journalisten Kim Wall (30) ble drept mens hun var på jobb, arrangeres det minneløp for henne i tolv ulike land.

– Det begynte her nede i Trelleborg og siden har det spredt seg rundt hele verden egentlig. Det skal blant annet løpes i Beijing, New York og København, sier Lotta Wahlqvist til Expressen .

Hun er en av arrangørene bak løpet, som i samråd med Kim Walls foreldre, arrangeres i journalistens hjemby Trelleborg fredag.

Løpet er til minne for 30-åringen og arrangørene opplyser at løpet ikke er en konkurranse, men et gledesløp. Det vil ikke bli brukt startnummer og ingen tar tiden på løperne.

Venninne: – Føles fint

Både i Trelleborg, København, Beijing og New York kommer løperne til å gå i mål på et sted som Kim Wall hadde en forbindelse til. Totalt er det planlagt løp på 15 ulike steder, i 12 forskjellige land.

– Det føles fint å faktisk gjøre noe ut av den 10. august. Ikke bare å samle inn penger til fondet, men også å inspirere folk til å gå ut og gjøre noe sammen og ikke bare sitte hjemme i sorgen, sier Kim Walls venninne, Mia Dahlgren Winther til avisen.

Hjemmelagde diplomer

Kim Walls mor forteller at hun selv har laget diplomer til alle som skal delta i Trelleborg.

– Når jeg bestemte med for det forventet jeg rundt 100 påmeldte løpere ... og nå er vi oppe i nesten 600. Men jeg lager mer en gjerne diplomer til alle sammen, vi er veldig overveldet av engasjementet, sier Ingrid Wall.

Bare dager etter at Kim Wall ble meldt besluttet hennes familie og venner seg for å lage et fond i hennes navn: Kim Wall Memorial Fund. 23. mars, på Kim Walls fødselsdag, ble det første reisestipendet delt ut til den danske journalisten og forskeren Anne Kirstine Hermann.

Fondet skal årlig dele ut et stipend til en reportasjereise for en ung, kvinnelig journalist som arbeider i Kim Walls ånd.

Danske Peter Madsen ble i april enstemmig dømt til Danmarks strengeste straff – livsvarig fengsel – for drapet på Kim Wall. Madsen har anket straffeutmålingen.