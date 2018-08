Mayday! Nå danser den britiske statsministeren igjen

UTENRIKS 2018-08-30T22:06:32Z

Storbritannias statsminister Theresa May avsluttet Afrika-turen med å hive seg med i nok en spontan dans – denne gangen sammen en gjeng entusiastiske speidere. Sjef for FNs miljøprogram (UNEP) og tidligere utviklingsminister Erik Solheim nøye seg med å smile i bakgrunnen.

Den britiske statsministeren har de siste dagene vært i flere afrikanske land for å treffe handels- og forretningskontakter. På reisens siste dag torsdag var hun ikke vond å be da speidere bød henne opp til dans utenfor universitetet i Nairobi.

May var til stede på universitet sammen med blant annet sjef for FNs miljøprogram (UNEP) og tidligere utviklingsminister Erik Solheim, for å lansere et nytt merke mot verdens plastutfordring som skal bæres av speidere og guider, skriver The Guardian.

Det er andre gangen May har kastet seg ut på «dansegulvet» i løpet av Afrika-turen. Den første gangen danset hun med sørafrikanske skolebarn under et besøk i Cape Town tirsdag denne uken – noe som ikke har gått upåaktet hen.

Bilder av statsministerens «dansemoves» har florert på nettet de siste dagene. VGTV fikk «Skal vi danse»-deltagerne Aleksander Sæterstøl, Morten Hegseth og Jan Gunnar Solli til å bedømme dansingen, som mente Storbritannias statsminister har litt å gå på når det kommer til danseferdigheter, men hyller henne for entusiasmen. (Se video nederst i saken)

FN-topp Erik Solheim valgte å droppe dansen sammen med statsministeren, og holdt seg i stedet smilende i bakgrunnen.