Filippinenes president Rodrigo Duterte (bildet) angrer tilsynelatende på at han kalte Barack Obama en «horesønn». Foto: Bullit Marquez / AP / NTB scanpix

Duterte beklager at han kalte Obama for «horesønn»

UTENRIKS 2018-09-03T09:54:17Z

Filippinenes frittalende president Rodrigo Duterte beklager at han kalte USAs tidligere president Barack Obama for «horesønn» i 2016.

NTB

Publisert: 03.09.18 11:54

Duterte landet søndag i Israel, der han er på et firedagers besøk. Det var under en tale til filippinere bosatt i Israel at han kom med en beklagelse til USAs tidligere president Barack Obama .

– Det er også passende å si til Obama, som nå er blitt sivil, at jeg beklager at jeg brukte disse ordene, sa Duterte og siktet til bruken av ordet «horesønn»

Han sa også at dersom man ønsker å beklage, så burde man beklage.

– Jeg beklager, akkurat som jeg beklager overfor kjærestene mine da jeg var ungkar. Jeg har beklaget overfor dem også, sa han.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Det er ikke bare Obama som har fått passet påskrevet av den filippinske presidenten. Også Pave Frans og USAs ambassadør til Manila har blitt kalt «horesønner» av den kontroversielle presidenten.

Han har også kalt FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon for «en tosk» og gitt EU fingeren.