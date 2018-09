GRAVD FRAM: Likene skal ha blitt funnet i en to meter dyp grav på eiendommen. Her er politiet i aksjon tirsdag. Foto: Dailynews/ REUTERS

Britisk millionær og kona funnet drept i Thailand

Thailandsk politi har funnet levningene etter den britiske millionæren Alan Hogg og hans thailandske kone, i det de mistenker er leiedrap.

Ifølge BBC melder thailandsk politi at de har funnet Alan Hogg (64) og Nod Suddaen (64) begravet på deres eiendom i Phrae-provinsen nord i landet. Hogg skal ha blitt skutt, mens kona er mistenkt drept med en hammer.

Paret ble meldt savnet forrige torsdag og det ble ifølge Telegraph igangsatt en leteaksjon etter at politiet fant blodspor i en vask og på veggene i omkledningsrommet ved svømmebassenget. Tirsdag ble kroppene funnet begravet ved en elv på eiendommen.











Tre personer er pågrepet, mistenkt for å ha utført drapene på oppdrag fra Nod Suddaens bror, som også skal ha blitt arrestert, men ifølge Telegraph nå på frifot og etterlyst.

– Motivet for drapene var en intern konflikt i familien som hadde pågått i lang tid, feider og eiendom, sier den lokale politisjefen Manas Kerdsukho til AFP.

De tre mistenkte ble arrestert etter at politiet sporet opp en pickup-bil som skal ha blitt stjålet fra Hoggs eiendom. Ifølge politiet har de tre innrømmet drapene.

– De tre mennene samarbeidet om drapet på paret og vår pågående etterforskning skal avdekke hvem som som gjorde hva, sier talsperson for politiet, Kissana Phatanacharoen til Reuters.

En talsperson for den britiske ambassaden i Bangkok sier til nyhetsbyrået at de har kontakt med thailandske myndigheter og «tilbyr støtte til familien til et britisk par som har dødd i Thailand .»

Reuters oppgir at Hogg er en pensjonert forretningsmann.

Han flyttet ifølge BBC til Thailand for mange år siden for å bygge en luksusvilla med svømmebasseng og sommerhus i Phrae.

Telegraph oppgir at naboene i Phrae har fortalt lokale medier at Hogg var millionær. Han ble født i Zambia og giftet seg med Suddaen i Endinburgh i 1986. Paret var kjent for å ha ender, gjess og kveg på eiendommen, og skal ha tatt flere lengre reiser til Australia, der Hogg jobbet som ingeniør tidligere.

Paret har en datter (31) som fløy til Thailand da hun fikk vite om sine foreldres forsvinning i forrige uke.