PAKKET OG KLAR: Stephanie Dimery tar med seg sine tre sønner Jeremiah, Christian og Jairus til det de håper er et tryggere sted. Foto: Thomas Nilsson / VG

Skremt av orkanen Florence: Her flykter familien

MYRTLE BEACH, SØR-CAROLINA (VG) For andre gang på noen dager pakker Stephanie Dimery bilen og sine tre sønner for å komme seg bort fra orkanen Florence.

– Vi må komme oss til et tryggere sted enn dette. Vi stoler ikke på at huset holder, sier Dimery, mens hun gjør det hun kan for at sønnene Jeremiah, Christian og Jairus skal komme seg inn i bilen.

– De bare leker og synes dette er gøy. For dem er dette som en ferie, sier alenemoren.

De er en av få barnefamilier som fortsatt er igjen da VG besøker Myrtle Beach, hvor orkanen Florence treffer i løpet av kort tid. Orkanen er nedgradert fra kategori 4 til 2, men myndighetene advarer mot enorme vannmasser og stormkast.

Sent torsdag kveld traff de ytre delene av orkanen kysten, og det er ventet at orkanens øye skal treffe kysten ved grensen mellom Nord- og Sør-Carolina fredag morgen lokal tid.

Men allerede er Myrtle Beach blitt en spøkelsesby. Gatene er tomme. Alt er stengt.

Familien Dimery hadde allerede flyktet fra hjemmet sitt i Nord-Carolina for å bo hos mor og bestemor her i den såkalte trailerparken i feriedestinasjonen Myrtle Beach.

De håpet at det skulle være tryggere her, men ble skremt av nyhetene på TV. Familien har pakket tre biler. På lasteplanet til en pickup er det kun mat og vann.

De skal søke ly i en venns leilighet i 3. etasje.

– Jeg tar med meg mamma og bestemor og alle sammen. Vi reiser herfra som en familie. Nå må vi bare be – og håpe at dette går bra, sier Stephanie Dimery.

Nede på stranden kommer flere fra lokalbefolkningen for å nyte solen før det smeller.

– Neste gang vi kommer hit, er denne stranden helt ødelagt, sier Sylvia Griggs, som velger å bli sammen med ektemannen William.

De mener at deres syv hunder ikke tåler en lang reise.

På stranden leker også Camden (3) og Asher (1). Foreldrene Jamie og Stefanie tar sjansen og blir igjen i Sør-Carolina.

– Vi har hatt familieråd. Ja, vi tror stormen blir ille, men vi bor litt inn i landet, 20 minutter herfra. Jeg har bodd hele livet mitt her. Vi har overlevd orkaner før, sier Stefanie Deshong.

Med to småbarn var diskusjonen selvsagt annerledes enn den normalt ville vært.

– Men vi føler at vi er trygge. Vi har et solid hus og har handlet inn masse proviant, insisterer Jamie.

Orkaner på USAs østkyst # Den siste kategori fire-orkanen som traff denne regionen var Hugo som raserte Nord-Carolina i 1989. # Hugo krevde 49 menneskeliv og forårsaket ødeleggelser for rundt 60 milliarder kroner. # Florence er nedgradert til nivå 2, men myndighetene advarer mot massive ødeleggelser. Den kan også bli oppgradert. Det er ventet at Florence vil ligge utenfor kysten i lang tid og forårsake store nedbørsmengder.

Noen minutter unna stranden finner vi Felipe Ramos og Reina Morales som barrikaderer vinduene med treplater. Han mener at han kan stoppe vindkastene, men ikke vannet.

– Jeg tror ikke orkanen blir så tøff som de sier. Ja, jeg tror folk kommer til å bli skadet og at det kommer til å koste masse penger å bygge opp, men nyhetene lages også for å gjøre folk helt sprø, mener Felipe.

– Men både myndighetene og president Trump ber folk om å evakuere?

– Jeg tror ikke på dem, svarer Felipe.

Han jobber normalt på en av restaurantene i nærheten. Den har holdt stengt i én uke.

– Det er én uke med tapt inntekt. Det er mye for meg, sier han.

Nede ved stranden jobber også Weldon Boyd og hans menn med å sikre grill- og sushibaren Buoys.

Boyd forventer at store deler av Byoys er under vann når Florence er ferdig. Han tror ikke at han kan åpne igjen på tre uker. Det største energiselskapet i de to Carolina-statene, Duke Energy, varsler at hele tre millioner kunder kan miste strømmen i flere uker.

Boyd taper store beløp i det som er hans første år som restauranteier. Forsikringen dekker ikke mye.

Han hadde fylt opp fryseren og kjøleskapene i forbindelse med en populær dansefestival denne uken.

Høysesongen for de ofte pengesterke golferne startet også nå. Men de rundt 150 banene i området er naturligvis stengt.

Det blir lenge til turistene vender tilbake til Myrtle Beach. Minst åtte millioner besøker Myrtle Beach hvert år.

– Vi hadde store planer. Nå må jeg kaste masse mat, sier Boyd, og legger til:

– Det er naturligvis trist, men dette er bare materielle ting. Det viktigste er at vi overlever.