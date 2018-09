EVAKUERER: Her kommer passasjerer og mannskap seg ut av flyet som havnet i vannet ved Chuuk øyene i Mikronesia fredag morgen. Foto: James Yaingeluo/via REUTERS

Alle overlevde krasjlanding i Stillehavet

UTENRIKS 2018-09-28T06:51:27Z

Alle passasjerene og mannskapet overlevde da et fly fredag morgen krasjlandet i en lagune ved Chuuk øyene i Stillehavet.

Publisert: 28.09.18 08:51 Oppdatert: 28.09.18 09:08

Det melder nyhetsbyrået AP . Ifølge Reuters var det 47 personer om bord.

Air Niugini-flyet traff vannflaten like før det skulle lande på øya Weno i Mikronesia, melder flyselskapet fra Papua Ny-Guinea.

Bildene viser overlevende som reddes av lokale fiskere som legger båtene sine inntil flyet, en Boeing 737-800, der det flyter i Stillehavslagunen.

– Det skulle lande, men i stedet for å lande var det 140 meter unna og flyet gikk ned, sier flyplassjef Jimmy Emilio til Reuters.

– Vi vet ikke riktig hva som skjedde ... folk ble reddet av båter, 36 passasjerer og mannskapet på 11 ble alle reddet. Bare flyet synker nå, legger han til.

Alle ble tatt til sykehus for sjekk. Ifølge Reuters måtte åtte bli igjen på sykehuset, fire var alvorlig skadet med blant annet benbrudd.

– Surrealistisk

De fleste passasjerene om bord skal ha vært fra Australia og USA.

– Det var surrealistisk. Jeg trodde vi hadde en hard landing, men da jeg så et hull i siden på flyet og vann komme inn, tenkte jeg «det er ikke slik det skal være,» sier en av passasjerene, Bill Jaynes, i en video som er postet på Facebook og gjengitt av The Guardian.

– Vi kom inn lavt, veldig lavt, legger han til.

– Jeg ble veldig imponert av de lokale som umiddelbart kom ut i båtene sine. Man skulle kanskje tro at de ville være redde for å komme bort til et fly som nettopp hadde krasjet ... men de var fantastiske, sier Jaynes.

Det bor rundt 100 000 mennesker i Mikronesia, som ligger nord for Australia og øst for Filippinene.

– Etter at flyet krasjet tok det fem minutter, så var redningsmennene der. Det var vanlige mennesker siden det er så mange båter langs kysten, forteller John Merelli, en ansatt ved High Tide hotellet like i nærheten, til Guardian Australia.

Han forteller at de offisielle redningsmannskapene kom etter rundt 10 minutter.

Flyselskapet opplyser at været var dårlig med mye regn og redusert sikt da flyet skulle lande.