SKJØT RYPE: Den 10. april i år la Tonje Blomseth ut dette bildet fra Yukon. Det førte til en bot på drøye 6000 kroner. Foto: Privat

Friluftsblogger bøtelagt for ulovlig jakt i Canada

Tidligere «Bloggerne»-profil, Tonje Blomseth (24), er bøtelagt etter å ha skutt en fjellrype utenfor jaktsesongen i Yukon i Canada.

Publisert: 22.09.18 20:35 Oppdatert: 22.09.18 20:50

Friluftsbloggeren, eventyreren og forfatteren var i Canada på en ti måneders lang ekspedisjon, hvor hun blant annet jobbet med en ny bok.

24-åringen og kjæresten ankom Yukon, ett av tre territorier helt nordvest i landet, i fjor sommer. Her satt de opp en leir, hvor de bodde under hele oppholdet.

Har fått bot

CBC News er blant mediene som nå melder at Blomseth har fått en bor på 1000 kanadiske dollar, som tilsvarer rundt 6300 norske kroner, for å ha skutt en fjellrype utenfor jaktsesongen.

Ifølge TV-kanalen ble rypejakten i Yukon avsluttet 15. mars.

– Vi har gjort en feil og skutt rype etter sesongslutt, og vi betaler boten for det, sier Blomseth til VG.

Fjellrype De siste ti til 15 årene er det registrert en nedgang i fjellrypebestanden.

Arten er siden 2016 rødlistet som en nær utrydningstruet art på IUCNs liste over truede arter.

Fjellrype jakt reguleres av den såkalte «Wildlife Act» og kan kun jaktes i visse sesonger. Kilde: Artsdatabanken og IUCN

Hevder hun ble advart

Kanadiske medier skriver at Blomseth og kjæresten skal snakket med naturoppsynsmann, Tynan Thurmer, i mars. Han hevder han da opplyste paret om at rypejaktsesongen var over.

Blomseth forteller at de selv oppsøkte kontorene til naturoppsynet.

– Da fikk vi beskjed om at fiskekortet vårt snart ville gå ut, og om vi ville fiske mer, så måtte vi kjøpe nytt. Vi har hele tiden hatt gyldige jakt – og fiskekort, og dermed de tillatelser vi trengte til for eksempel rypejakt før sesongslutt, forklarer hun og fortsetter:

– Vi har hatt god dialog og en god tone med dem under hele oppholdet. De har til og med vært på kaffebesøk i teltet vårt, og kjøpt utstyr av oss før vi dro hjem til Norge.

– En ærlig feil

13. april ble Thurmer imidlertid oppmerksom på et bilde publisert på Blomseths Facebook-side, ifølge TV-kanalen. På bildet holder hun en død fjellrype i hånden og et gevær på ryggen.

Thurmer gjenkjente området på bildet, og dro dit to dager senere. Her fant han fjær, blodspor og en tomhylse fra samme geværmodell, ifølge CBC News . Han og en kollega skal deretter ha oppsøkt kjæresteparet på flyplassen, og konfrontert dem.

– Det er en ærlig feil vi har gjort. Vi har fisket og jaktet hare og rype lovlig tidligere. Det skal selvfølgelig ikke skje på fremtidige ekspedisjoner, og jeg beklager denne uheldige hendelsen, sier Blomseth.

Sluttet på skolen

Blomseth sluttet på skolen som 17-åring for å følge drømmen om å tilbringe mest mulig tid ute i naturen. Hun har vært med i flere TV-serier, blant annet «Eventyrjenter», «Bloggerne» og «Farmen».

I sistnevnte program valgte hun imidlertid å trekke seg. Årsaken var at hun synes det var vanskelig å leve så tett på de andre realitydeltagerne.

– Jeg trivdes ikke så godt på «Farmen». Det hadde ingenting med gårdsarbeidet eller de andre deltagerne å gjøre, men det ble veldig slitsomt for meg når vi var så mange som gikk oppå hverandre hele tiden, sa Blomseth til VG i fjor høst.

– Jeg var heller ikke komfortabel med hele realitypakken. Jeg har aldri prøvd reality-TV før, men nå fant jeg ut at det ikke var noe for meg