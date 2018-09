TREKKER SEG: Skolepolitisk talsmann for Sverigedemokraterna har siden 2014 benyttet seg av regjeringens taxier til private formål. Etter avsløringene ha toppolitikeren nå valgt å trekke seg. Foto: Peter Wixtrøm

Sverigedemokratene-topp trekker seg etter penge-avsløring

Sverigedemokratenes skolepolitiske talsmann trekker sitt kandidatur i riksdagen etter at det ble avdekket at han har belastet skattebetalerne for private reiser og hotellbesøk.

Aftonbladet kunne tirsdag morgen avsløre at SDs Stefan Jakosson har brukt skattepenger til å betale for private reiser til venner, fester og nattklubber.

Han har blant annet kjørt taxi for nærmere 330.000 svenske kroner, rundt 280.000 norske, siden 2014, skriver avisen. Dette til tross for at han har kjøpt årskort på kollektivtransport til 83.000 svenske kroner på riksdagens regning.

Nå melder avisen at SD-toppen velger å trekke sitt kandidatur i riksdagen som følger av avsløringen.

– Det har hele tiden vært meningen å gjøre opp for meg, og når det nå har blitt feil, så er jeg forberedt på å rette opp i det. Til tross for dette, føler jeg at påstandene og mistankene mot meg tar opp plass som partiets representanter trenger for å kommunisere vår politikk. Dette vil trolig gjøre det vanskelig for partiet å gjennomføre valginnspurten som planlagt, og det kan forverre partiets sjanser til å vinne valget 9. september. På grunn av dette velger jeg å trekke mitt kandidatur og kan ikke lenger velges til riksdagen, sier han i en pressemelding, ifølge Aftonbladet, etter at han trakk seg tirsdag ettermiddag.

Ifølge kilder til Aftonbladet har Stefan Jakobsson blitt rådet til å trekke kandidaturet etter å ha vært i kontakt med partiets «øverste leder».

Hevder å være uvitende

Jakobsson sier til avisen at han trodde at han kunne bestille private reiser via riksdagens taxitjeneste, da han var sikker på at utgiftene ville bli delt opp i privat og offentlig.

– Jeg trodde alvorlig talt at det var lov å bestille private reiser. Og så har jeg ikke hatt 100 prosent oversikt over hvordan hver regning har sett ut, innrømmer han til avisen.

Ved over 100 anledninger har Jakobsson kjørt taxi til og fra jobb. Bare disse turene har kostet nærmere 130.000 svenske kroner.

På en kommentar til hvorfor han ikke tok kollektivtransport, sier han følgende til Aftonbladet;

– Det var ganske utrygt i Stockholm en stund, og da syntes jeg det var tungvint å komme meg gjennom togstasjonen.

I enkelte tilfeller kan riksdagsforvaltningen av sikkerhetsmessige grunner anbefale drosjetjenester til politikere, både privat og i drift. Men en slik anbefaling har ikke vært relevant for Jakobsson, ifølge riksdagens sikkerhetsenhet, skriver avisen.

Han sier også at han ikke kunne stole på at kollektivtransport ville få ham fra A til Å i tide.

I løpet av sommeren har parlamentet trukket fra rundt 20 taxiturer på lønnen til Jakobsson, ifølge Aftonbladet. Etter at de intervjuet politikeren om taxiturene skal Jakobsson ha kontaktet det svenske parlamentet for å be om at ytterligere taxiturer skal trekkes fra lønnen.