INVITERER: Moderaternas partileder Ulf Kristersson (til høyre) vil i dialog med Socialdemokraternas partileder Stefan Löfven om regjeringsspørsmålet. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Valget i Sverige: Alliansen inviterer Löfven til samtale

2018-09-12

Den borgerlige Alliansen åpner for å få støtte av Socialdemokraterna til å danne samarbeid på tvers av blokkene.

Publisert: 12.09.18 08:18 Oppdatert: 12.09.18 09:14

Etter at det svenske valget søndag forrige uke ga et uhyre jevnt resultat, foregår det nå et intenst spill om regjeringsmakten.

De rødgrønne står igjen med 144 mandater etter valget, mens Alliansen har 142. Sverigedemokraterna fikk på sin side 63 mandater.

Hverken Moderaternas partileder Ulf Kristersson eller statsminister og Socialdemokraternas partileder Stefan Löfven er altså i nærheten av de 175 mandatene som trengs for å sikre nok støtte i Riksdagen.

Det betyr at Löfven og Kristersson må gjøre seg klare for å inngå noen skikkelige hestehandler.

Alliansens partiledere skriver onsdag hos Dagens Nyheter at de inviterer Löfven til samtaler. Flere eksperter har tidligere fremholdt det som sannsynlig at Alliansen vil danne regjering med støtte fra Socialdemokraterna.

Vil ha regjering på tvers av blokkene

Den borgerlige Alliansen består av Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet. Partilederne skriver i Dagens Nyheter at de vil bygge en Allianse-regjering med samarbeid på tvers av blokkene.

– Sverige trenger en stabil økonomisk politikk og store, langsiktige politiske reformer som krever bred parlamentarisk støtte for å kunne gjennomføres. Vi har gode erfaringer med slike samarbeid tidligere, under Alliansens og Socialdemokraternas lederskap, skriver partilederne.

De legger videre til at de også åpner for andre kompromisser som kan bidra til å løse det de omtaler som store problemer i Sverige.

Partilederne vedgår i innlegget at den rødgrønne blokken fikk flest mandater. Men siden de borgerlige fikk flest stemmer, mener de at de bør danne regjering.

Fridde til Liberalerna

Tirsdag fridde Löfven for første gang over blokkgrensen da han henvendte seg til Liberalerna om samarbeid.

Socialdemokraternas gruppeleder i Riksdagen, Anders Ygeman, slo etter valget fast at partiet vil ta kontakt med alle partier med unntak av Sverigedemokraterna.

I sin invitasjon til samtaler nevner Alliansens partiledere migrasjon, boligpolitikk, et bedre pensjonssystem og forsvars- og sikkerhetspolitikken som samarbeidsområder.

Sverigedemokraternas partileder Jimmy Åkesson har vært klar på at han ikke slipper frem en Allianse-regjering som ikke vil gi partiet hans innflytelse.

Motstanden mot Åkessons parti er størst hos Liberalerna og Centerpartiet.

To alternativer for Löfven

I kjølvannet av valget har det blitt ansett som mest sannsynlig at Löfven ser for seg to mulige regjeringsalternativer :

Rødgrønt samarbeid med Liberalerna og Centerpartiet, hvor Löfven, fra det største partiet, fortsetter som statsminister.

En borgerlig regjering med Alliansen og Moderaternas Ulf Kristersson som regjeringssjef, med passiv støtte fra Sverigedemokraterna (SD).