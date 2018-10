SENATSHØRING: Bildet er fra Christine Blasey Ford vitnet mot Brett Kavanaugh i slutten av september. Foto: SAUL LOEB / POOL

Christine Blasey Ford vil gi dokumenter til FBI

I et brev til senator Chuck Grassley skriver Fords advokater at hun er villig til å gi FBI informasjon om terapitimer, løgndetektortest og informasjon til pressen.

Christine Blasey Ford (51) advokater skriver i et brev at hun er villig til å gi FBI dokumentene senator Chuck Grassley, den republikanske lederen av Senatets justiskomité. Dette i forbindelse med hennes overfallsanklager mot Donald Trumps høyesterettsdommer-kandidat Brett Kavanaugh (53).

Disse dokumentene inkluderer Fords terapitimer, resultater fra løgndetektortesten og annen informasjon hun har gitt pressen.

Advokatene skriver at hun vil gi FBI informasjonen dersom de kontakter henne og intervjuer henne. I brevet skriver de videre at FBI enda ikke har avtalt et intervju med henne.

Den første anklageren

Psykologiprofessor Blasey Ford var den første av tre kvinner som anklaget Kavanaugh for seksuelle overgrep.

Hun hevder Kavanaugh overfalt henne mens de var tenåringer og gikk på videregående skole . Hun påstår at han og en venn dro henne inn på et soverom. Hun hevder at Kavanaugh holdt henne fast, klådde på henne og gned kroppen sin inntil hennes.

Hun sier også at hun prøvde å hyle, men at Kavanaugh holdt en hånd for munnen hennes. Hun har bestått en løgndetektortest, og vil nå utlevere dokumentene fra testen.

Gjorde narr av Ford

Under et valgkampmøte i Mississippi tirsdag kveld gjorde Trump narr av Fords forklaring i Senatet.

Trump stilte spørsmål ved Fords hukommelse. I tillegg antydet han at hun hadde drukket mer enn hun ville innrømme.

– Jeg drakk en øl, ikke sant, jeg drakk en øl, vel … nei, det var én øl … Hvordan kom du deg hjem? Jeg husker ikke, sa Trump fra talerstolen mens han etterlignet Fords stemme.