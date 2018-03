PROFILERT: Gary Cohn har vært presidentens øverste økonomiske rådgiver. Her på et bilde fra april i fjor. Foto: Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

Trump-rådgiver går av

Publisert: 06.03.18 23:52 Oppdatert: 07.03.18 02:23

Gary Cohn går av som presidentens øverste økonomiske rådgiver i kjølvannet av Donald Trumps omstridte tollforslag.

– Jeg er takknemlig for at presidenten har gitt meg denne muligheten, og ønsker ham og administrasjonen stor suksess i fremtiden, sier Cohn i en uttalelse sent tirsdag kveld norsk tid.

Han er med det den siste i rekken av høyprofilerte medarbeidere som forlater Trump-administrasjonen. Kilder sier til New York Times at det ikke er én årsak til at han nå trekker seg.

Det er imidlertid på det rene at avgjørelsen kommer etter en uenighet med president Trump, som forrige uke varslet økt toll på stål og aluminium.

Trumps planer om å innføre 10 prosent toll på import av stål og 25 prosent toll på aluminium har blitt møtt med massiv kritikk. Flere frykter at det proteksjonistiske tiltaket kan utløse handelskrig, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har kalt forslaget «alvorlig og bekymringsfullt» .

Presidentens økonomiske rådgiver har ved flere anledninger uttrykt bekymring for at tollen kan skade amerikansk økonomi. I et siste forsøk på å hindre det omstridte forslaget innkalte han en rekke toppledere i amerikanske selskaper som er avhengige av stål og aluminium til et møte med Trump torsdag.

Det siste initiativet ble kjent kort tid etter at Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, tok avstand fra forslaget:

– Vi er ekstremt bekymret for konsekvensene av en handelskrig, og vi oppfordrer Det hvite hus til ikke å gå videre med denne planen.

Fakta Oppsigelser i Trump-apparatet Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år.

Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder.

Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut syv måneder.

Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter syv måneder.

Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke.

Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder.

Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder.

Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder.

James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013.

Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder.

Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker.

Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager. Kilde: NTB

Presidenten selv har en rekke ganger vært ute og forsvart det omstridte forslaget. Han mener metalltollen vil beskytte amerikansk industri mot «urimelig» konkurranse, og har blant annet tatt til orde for at en potensiell «handelskrig er bra, og lett å vinne».

Uenigheter til tross – presidenten roser sin tidligere rådgiver.

– Gary har gjort en fantastisk jobb med å fremme agendaen vår, bidratt til å levere historiske skattekutt og reformer, og frigjøre den amerikanske økonomien igjen. Han er et sjeldent talent, og jeg takker ham for sin dedikerte tjeneste til det amerikanske folk, sier Trump i en uttalelse sent tirsdag kveld.