TOPPMØTE: Da Nord-Koreas leder Kim Jong-un (t.h.),mandag møtte en høytstående delegasjon fra Sør-Korea, kom det til enighet om at Nord-Korea skal stoppe rakettutskytinger og komme i samtaler med Sør-Korea og USA. Foto: KCNA

Fredsforsker: Dette er Kims plan

Publisert: 07.03.18 02:44 Oppdatert: 07.03.18 10:13

De siste årene har Kim Jong-un bygd seg opp internt. Nå mener han det er tid for å debutere på den internasjonale arenaen. Slik forklarer Asia-forsker Stein Tønnesson den overraskende utviklingen på Koreahalvøya.

Tirsdag ble det kjent at Nord-Korea skal ha lovet å innstille alle atom- og rakett-tester hvis det innledes samtaler med USA . Ifølge sørkoreanske myndigheter skal nabolandet i nord ha gjort det klart at landet ikke ser noen grunn til å være i besittelse av kjernefysiske våpen dersom landet får nødvendige sikkerhetsgarantier.

– Nord-Korea er klar for å gjennomføre «fortrolige samtaler» med USA for å diskutere normalisering av forholdet mellom Pyongyang og Washington, og for å diskutere mulig atomnedrustning, opplyser Chung Eui-yong, som er nasjonal sikkerhetsrådgiver for Sør-Koreas president.

– Har en plan

PRIO-forsker Stein Tønnesson mener Kim Jong-un har en plan med det han har foretatt seg den siste tiden. Den nordkoreanske lederen har rustet opp og gjort landet militært sterkere gjennom atomvåpenprogrammet.

– Nå innleder han fase 2, som innebærer samtaler med Sør-Korea og USA. Når det gjelder Sør-Korea, så handler det om gjenforening av de to koreanske statene, og med USA og det internasjonale samfunnet er det anerkjennelse og opphevelse av sanksjonene mot Nord-Korea det dreier seg om. Det er ingen tvil om at sanksjonene nå begynner å bite, sier Stein Tønnesson.

Kan bli torpedert

Asiaforskeren mener at den planlagte militærøvelsen som USA og Sør-Korea skal innlede i slutten av mars, i farvannet utenfor Koreahalvøya, kan torpedere et eventuelt toppmøte mellom lederne i henholdsvis Nord- og Sør-Korea.

– Uansett om Sør-Korea og USA skulle nedskalere denne øvelsen, vil det faktum at den finner sted virke som en provokasjon på Kim-regimet i Nord-Korea. Det ville være særdeles uheldig, sier forskeren, som for tiden oppholder seg i Myanmar.

– Tøværet som ble innledet da Kim Jong-un sendte sin søster og en egen delegasjon, sammen med idrettsutøvere, til OL i Pyongyang, forsetter. Den høytstående delegasjonen som Sør-Koreas president Moon Jae-in denne uken sendte til Pyongyang, bekrefter at det finnes en vilje hos de politiske lederne på Koreahalvøya, til å finne fram til løsninger, sier Stein Tønnesson.

Vil normalisere

Han legger ikke skjul på at sanksjonene også er med på presse regimet i nord, og at det å fortsette tøværet er et ledd i forsøket på å underminere det internasjonale samfunnets sanksjonspolitikk. Samtidig som det er viktig for Pyongyang å få normalisert forholdet til Kina, og få det økonomiske samarbeidet med Sør-Korea opp og stå.

– Kim Jong-un har ikke lagt fram alle kravene han stiller for å kunne gå med på å eventuelt nedruste militært. Det er et faktum at Nord-Korea fortsetter å produsere atombomber.

– Den siste utviklingen setter USAs president Donald Trump i en vanskelig situasjon. Provosere han nå, så vil det ikke bare være ødeleggende, men også direkte latterlig. Derfor tror jeg ikke han gjør det, men lar utenriksminister Tillerson og sikkerhetsrådgiver McMaster snakke med Kim Jong-un og ledelsen i Nord-Korea, sier Asia-forsker Stein Tønnesson.

Trump: Kan være falskt håp

Få timer etter kunngjøringen fra Sør-Korea tvitret USAs president Donald Trump følgende budskap:

– Mulig fremgang gjøres i samtalene med Nord-Korea. For første gang på mange år er det blitt gjort en ordentlig innsats fra alle parter. Verden følger med og venter! Det kan være falskt håp, men USA er klar til å stå løpet ut, uansett hvilken vei det bærer!

NUPI-forsker Sverre Lodgaard mener utspillet fra Nord-Korea setter USAs strategi på en hard prøve.

– Strategien er å presse Nord-Korea i kne med sanksjoner og militære trusler. I sin tale om rikets tilstand nevnte ikke president Donald Trump diplomati en eneste gang, sier Lodgaard til NTB.