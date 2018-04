GIFTET BORT: Noor (18) har fått datteren (1,5 år) med sin tyrkiske ektemann (50). Hun har aldri møtt hans tyrkiske kone, men begge skal kjenne til hverandres eksistens. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Syriske flyktninger blir kone nummer to i Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 04.04.18 01:54

ANTAKYA (VG) Ekteskapene er forbudte og uoffisielle. Likevel velger flere syriske kvinner å bli den andre kona til tyrkiske menn.

Noor (18) fra Aleppo var 14 år da hun ble giftet bort til en 50-årig tyrkisk, gift mann med fem voksne barn.

– Han sa at han ville gifte seg med meg fordi kona hans ikke tok bra nok vare på ham, og at jeg skulle gjøre den jobben, forteller Noor da VG besøker henne i grensebyen Antakya i Sør- Tyrkia .

I grenseområdene i Tyrkia er det blitt et stadig mer utbredt fenomen at syriske flyktninger blir noens kone nummer to ((kalt kuma på tyrkisk). VG har møtt tre av dem.

Penger og begjær

Polygami eller flerkoneri er ulovlig i Tyrkia. Ekteskapene mellom de syriske kvinnene og de gifte tyrkiske mennene utføres ved en uoffisiell, religiøs seremoni.

Kvinnen sitter igjen uten rettigheter. Hun kan ikke søke om tyrkisk statsborgerskap, hun får ingen kompensasjon ved skilsmisse, kan ikke kreve foreldreomsorg, og får ingen arvepenger hvis mannen dør.

Syriske kvinner er ettertraktet i Tyrkia, og egne ekteskapsarrangører opererer på fulltid.

– De gifter seg bare med dem for å ha det gøy. Men hvis de kjeder seg sånn, må de i det minste skille seg først, mener den tyrkiske aktivisten Sidika Berber, som jobber med å forhindre slike ekteskap.

Fra de syriske kvinnenes side, handler mye om økonomisk trygghet. For mange er det å gifte seg et lønnsomt alternativ til en dårlig betalt jobb.

Fakta Polygami Tolkninger av Koranen åpner for at enhver mann kan ha inntil fire koner. Kvinnen kan ikke ha flere ektemenn.

I enkelte muslimske land, som Libya, er det fritt frem for polygami, mens mange land har innført restriksjoner og et fåtall har gjort det ulovlig.

Tyrkia var det første muslimske landet i verden til å forby polygami (i 1926). Det er også 18-årsgrense på å gifte seg (i visse tilfeller får 16-åringer tillatelse).

Kone nummer to i Tyrkia får dermed ingen rettigheter, som ved et sivilt, offisielt ekteskap. Hun kan ikke søke om tyrkisk statsborgerskap, kompensasjon ved skilsmisse eller foreldreomsorg, og vil ikke ha rett på arv dersom mannen dør.

Flerkoneri er mer utbredt ute i provinsen enn inne i byene, noe vi ser i blant annet Syria.

Fikk barn som 16-åring

– Jeg nektet egentlig. Jeg er for ung for hus og familie, og ville ta utdanning. Men jeg måtte stole på at foreldrene mine tok et riktig valg for meg. Jeg hadde aldri trodd at pappa ville sette meg i denne ulykken, forteller Noor.

Hun har en halvannen år gammel jente på fanget; hennes egen datter, som hun fødte i et ekteskap som skulle vise seg å bli ulykkelig. Noor mener hun er blitt utsatt for overgrep, og forsøker nå å forlate mannen.

Noors ektemann er en gammel kjenning av familien, og de anså ham som en lokal garantist for deres fremtid.

– Han lovet at han skulle kjøpe en leilighet til Noor, la henne fortsette å gå på skolen og betale for utdanningen til brødrene hennes, begrunner faren Ismael (43), som selv har tre koner og 13 barn.

– Var det en enkel beslutning for deg å gifte bort Noor?

– Ja, det er vanlig i Syria. Det finnes ikke noe slikt som jentas beslutning, det finnes bare en fars beslutning, svarer Ismael.

Sier hun ble ført bak lyset

De fleste syrere som blir noens kone nummer to i Tyrkia, er voksne enker eller fraskilte kvinner. Trebarnsmoren og enken Fatima (40) fra Idlib-provinsen giftet seg med en tyrkisk mann etter å ha flyktet til Antakya i 2016.

– Jeg giftet meg fordi jeg var alene i landet. Dette var min mulighet til å få meg et hjem. Jobben på krydderfabrikk var slitsom, og jeg fikk bare 30 lira dagen (60 kroner), så jeg bestemte meg for å heller gifte meg.

Det hun ikke visste, var at mannen allerede var gift med en tyrkisk kvinne. Hun sier hun oppdaget det på egen hånd etter ett års ekteskap. Likevel var det han som gikk fra henne.

VG kan ikke verifisere de enkelte kvinnenes historier, men problemstillingen om en syrisk kone nummer to i Tyrkia er kjent blant humanitære organisasjoner og omtalt i internasjonal presse.

Meryem (37) fra Hama-provinsen i Syria har en annen historie. Dekket av ansiktssløret nikab, en heldekkende drakt og svarte hansker forteller hun muntert om å være en tyrkisk manns andre kone.

– Han er en veldig god mann, jeg er svært fornøyd. Han tar godt vare på meg, sier Meryem.

Hun har aldri møtt mannens tyrkiske kone eller deres fire voksne barn. Han skal i praksis ha valgt bort sitt gamle liv til fordel for henne, ifølge Meryem.

– Jeg støtter loven om at det forbudt med to koner, for ingen kvinne vil vel akseptere at mannen har en annen, sier Meryem selvsikkert.

NB! VG har utelatt kvinnenes etternavn av hensyn til deres familier.

