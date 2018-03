PRESIDENT: Donald Trump har vært USAs øverstkommanderende i 14 måneder. Russland-etterforskningen har hengt over ham hele tiden. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Trumps «Russland»-advokat trekker seg

Publisert: 22.03.18 16:42 Oppdatert: 22.03.18 17:01

WASHINGTON, D.C. (VG) Samtidig som John Dowd trekker seg som Donald Trumps advokat er fire temaer spesialetterforsker Robert Mueller ønsker å avhøre presidenten om blitt kjent.

John Dowd har vært en del av Trumps advokatteam siden i fjor sommer og hatt hovedansvaret for Russland-etterforskningen. Han har blant annet hatt ansvaret for den direkte kontakten med spesialetterforsker Muellers team.

Nå har Dowd ifølge en rekke amerikanske medier sagt opp.

– Jeg elsker presidenten og ønsker ham alt vel, sier han i en kort kommentar til CNN.

New York Times skriver at han sier opp fordi Trump gjentatte ganger har ignorert hans råd. Advokaten mener blant annet at det vil være en dårlig idé for Trump å la seg avhøre av Muellers etterforskere.

Frykten er at en som er så impulsiv som presidenten vil kunne si ting som setter ham selv i et dårlig lys. Enten han skulle ha noe å skjule, eller ikke.

Presidenten har tidligere uttalt at han gjerne lar seg avhøre av Mueller, som blant annet etterforsker om det var samarbeid mellom Russland og noen i Donald Trumps presidentkampanje, samt om presidenten har gjort noe som kan være til hinder for en slik etterforskning.

Dowd skal heller ikke være fornøyd med at Trump nylig ansatte Joe diGeneva i sitt advokatteam. En mann som ønsker at presidenten skal være mye mer aggressiv overfor spesialetterforskeren.

Det var likevel Dowd som i helgen tvitret at han håpet visejustisminister Rod Rosenstein ville legge ned etterforskningen.

Mulig avhør

Donald Trumps advokater og spesialetterforskerens team har nylig hatt diskusjoner rundt hvordan et eventuelt avhør skal foregå. Blant annet blir det diskutert om han kan gjøre det skriftlig, i stedet for ansikt til ansikt med etterforskerne, eller muligens en kombinasjon.

Hvilke temaer som skal opp i et slikt avhør blir også diskutert. To kilder opplyser til CNN at Mueller og hans etterforskere så langt har identifisert fire ulike temaer de ønsker å ta opp med presidenten.

Spesialetterforskerens kontor har, som de alltid gjør, avvist å kommentere TV-kanalens opplysninger. Heller ikke Trumps advokater har kommentert dette.

De fire temaene

Møtet i Trump Tower i juni 2016

Dette var møtet der blant andre Trumps sønn Donald Trump jr., hans svigersønn Jared Kushner og tidligere kampanjesjef Paul Manafort møtte med en russisk advokat som hadde lovet informasjon de kunne bruke mot Hillary Clinton.

Presidentens rolle i utformingen av en uttalelse fra Trump jr. om 2016-møtet

Da det ble kjent i media at dette møtet hadde funnet sted var Trump allerede president. Et tilsvar fra Trump jr. ble forfattet om bord på Air Force One, og angivelig skal presidenten selv ha vært med på å forfatte dette. Problemet er at uttalelsen ikke fortalte hele sannheten om møtet , noe Trump jr. raskt møtte innrømme.

Sparkingen av Michael Flynn

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren var det første store navnet som forsvant ut av Trumps administrasjon. Bakgrunnen var hans omstridte kontakt med Russlands USA-ambassadør. Han har etterpå innrømmet å ha løyet for FBI om sin Russland-kontakt. Nå samarbeider han med spesialetterforskeren. Spørsmålet er hva Trump og hans folk visste om Flynns kontakt med russerne og når de visste det.

Sparkingen av James Comey

Dette var hendelsen som fikk Justisdepartementet til å utnevne en spesialetterforsker. Allerede etterforsket FBI de påståtte båndene mellom presidentens folk og russiske myndigheter, men nå ble det også et spørsmål om presidenten ved å sparke FBI-direktøren hadde gjort seg skyldig i forsøk på å hindre denne etterforskningen . I et TV-intervju sa Trump senere rett ut at Russland-etterforskningen var grunnen til at han sparket Comey.

Frykter Trump vil sparke Mueller

Disse temaene er trolig ikke de eneste Mueller ønsker å snakke med Trump om, men det er disse man i stor grad har diskutert så lang. Også ting som justisminister Jeff Sessions involvering i sparkingen av Comey og Flynns telefonsamtaler med den russiske ambassadøren skal være temaer som kan være aktuelle.

Fremdeles gjenstår det å se om presidenten faktisk stiller til avhør med spesialetterforskeren. Etter sparkingen av tidligere FBI-visedirektør Andrew McCabe har Donald Trump gjentatte ganger angrepet etterforskingen på Twitter. Han kaller den igjen en «heksejakt» og nekter for at noe galt har skjedd. Og i motsetning til tidligere har han flere ganger omtalt Robert Mueller med navn.

Mange har derfor den siste uken spurt seg om Trump kommer til å forsøke får spesialetterforskeren fjernet. Dette har først til at flere republikanere har gått ut og advart presidenten mot nettopp dette. Senator Lindsey Graham sa i helgen at det i så fall ville bety starten på slutten av Trumps presidentskap.

Lederen av Representantenes hus, Paul Ryan, sa tirsdag at Mueller bør få frihet til å ferdiggjør sin etterforskning om Russlands forsøk på å påvirke valget i 2016.