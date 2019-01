Her tar ulven rådyret i hagen deres

Et svensk par fikk seg et usedvanlig syn da et rådyr etterfulgt av en ulv kom stormende inn i hagen deres tirsdag. Videoen har vakt oppsikt i Sverige.

Tirsdag formiddag fikk Rebecca Holmstedt (24) fra den svenske byen Tierp i Uppsala, seg et overraskende syn.

Rundt klokken elleve hoppet nemlig et rådyr inn i hagen hennes, rett etterfulgt av en ulv som deretter angrep rådyret.

Det melder Experessen.

Tobias Ågren forteller den svenske avisen at han til å begynne med ikke trodde på kjæresten sin da hun fortalte om hendelsen.

– Men når jeg så kom ned stod den og spiste på rådyret, sier han.

Avlivet

En politipatrulje ankom boligområdet i 13-tiden etter å ha mottatt flere meldinger om ulven og fikk avlivet rådyret, opplyser svensk politi.

Klokken 13.50 bekreftet politiet at ulven var skutt, en beslutningen som skal ha blitt tatt på grunn av menneskers sikkerhet.

– Ulven virket ikke urolig eller redd til tross for at det var mange mennesker i området. Da vi skjøt ihjel rådyret reagerte den ikke på skuddet slik alle dyre vanligvis gjør, sier talsperson Daniel Wikdahl i det svenske politiet.