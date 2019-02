TALTE: Donald Trump på valgmøtet i El Paso i Texas mandag. Foto: Susan Walsh / AP / TT NYHETSBYRÅN

Storbritannias utenriksminister fordømmer angrep på BBC-fotograf under Trump-tale

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt fordømmer angrepet på BBCs fotograf som filmet president Donald Trumps tale i El Paso.

En Trump-tilhenger gikk til angrep på kameramann Ron Skeans under velgermøtet i El Paso i delstaten Texas mandag, før angriperen ble holdt tilbake. Ifølge The Guardian dyttet mannen Skeans, for noen dro ham vekk fra fotografen. BBC skriver at angriperen dyttet og bannet mot deres ansatte.

Trump skal ha sett opptrinnet og spurt om fotografen var OK.

Angriperen var ikledd en caps med teksten «Make America Great Again» og ropte «faen ta mediene» flere ganger, viser et klipp BBC har lagt ut.

REAGERER: Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt fordømmer angrepet på en BBC-fotograf. Foto: Tolga Akmen / AP / NTB scanpix

– Det er aldri akseptabelt at journalister eller fotografer blir angrepet fordi de gjør jobben sin. Det er også en større bekymring her, at 80 journalister har blitt drept verden over det siste året, sier Hunt til Sky News.

Også fotografforeningen i Det hvite hus, som Skeans er medlem av, fordømmer angrepet og framholder at politiet bør gjøre mer for å verne journalister og fotografer.

Under selve talen gikk Trump til frontalangrep på mediene og spekulerte om demokratene og mediene har en hemmelig avtale.