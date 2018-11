FØLER ANSVAR: Utviklingsminister Nikolai Astrup bringer norsk digital kompetanse inn i det prestisjetunge FN-prosjektet om digital utvikling i fattige land. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

Utviklingsminister Nikolai Astrup og Melinda Gates skal digitalisere verdens fattige land

PARIS (VG) Innen 2030 skal verdens fattigdom avskaffes. 800 millioner mennesker sulter og det er en milliard mennesker som ikke har strøm. Digital utvikling- og virkemidler skal bidra til at FN når bærekraftsmålene. Norge har en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Publisert: 14.11.18 14:28

– Å være med på dette viktige arbeidet er både givende og spennende, sier utviklingsminister Nikolai Astrup .

Han rører forsiktig i den breddfulle kaffekoppen. På en støyende Paris-kafé legger han ut for VG hvordan digital utvikling i fattige land kan spare 35 millioner menneskers liv. I et arbeid hvor FN har gitt utviklingsministeren en viktig rolle å spille.

– Norge er en stor aktør i det internasjonale utviklingsarbeidet. Jeg opplever at vi blir tatt på alvor, og invitert inn de forsamlingene hvor beslutningene tas. At jeg får sitte i FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid er et eksempel på det, sier Astrup, som nettopp har deltatt i Paris Peace Forum, som inngår i arrangementene i forbindelse med at det er 100 år siden 1. verdenskrig.

Da generalsekretær António Guterres i sommer kalte Nikolai Astrup til tjeneste for FN, var det ikke nei i utviklingsministerens munn. Og da sjefen Erna Solberg nikket entusiastisk, befant Astrup seg plutselig i et eksklusivt høynivåpanel med to av verdens rikeste mennesker, den kinesiske Alibaba-sjefen, Jack Ma og Gates Foundations grunnlegger, Melinda Gates.

– Mye å bidra med

Av de 22 medlemmene i FN-panelet for digital utvikling, er den norske utviklingsministeren eneste vestlige politiker.

For å gi et eksempel på hvordan han har tenkt å få mer ut av hver krone av de innpå 40 milliardene Norge gir i bistand, forteller Nikolai Astrup noen historier som han har opplevd i den snaue året han har vært utviklingsminister.

– Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn. Både befolkningen og offentlige myndigheter er storbrukere av digitale verktøy. Vi har mye å bidra med når det gjelder å bruke digitale hjelpemidler til å skape utvikling i verden, sier utviklingsministeren.

– Norge har for eksempel finansiert et prosjekt i det afrikanske landet Malawi hvor 30 000 første- og andre klasse elever er blitt gitt muligheten å bruke iPad i en halv- til en time i uken. Det har medført at leseferdigheten hos elevene er økt med 100 prosent og en forbedring av mattekunnskapene med 65 prosent, sammenlignet med elevene som ikke deltar i prosjektet.

Digitale helsehjelp

Årsaken er blant annet at mangel på utdannede lærere. Skolen jeg besøkte hadde rundt 2000 elever og bare 19 lærere. Digitale verktøy gjør at vi når ut til flere på en mer effektiv måte og med bedre resultater. Besøket i Malawi var svært oppmuntrende og tjente som en stor inspirasjon, sier Nikolai Astrup.

Han mener den rollen han har fått i FNs høynivåpanel for digitalutvikling gir en fantastisk mulighet for Norge å komme med anbefalinger om samarbeidsformer som kan utløse potensialet i digitale teknologier.

– Noe av det jeg bringer inn i panelet er oppmerksomhet rundt offentlige digitale goder. Dette er et område Norge har jobbet med ganske lenge. Blant annet har Universitetet i Oslo, sammen med partnere, utviklet et helseinformasjonssystem som er i bruk i over 100 land, og som når ut til 2,3 milliarder mennesker, forteller utviklingsministeren.

Han sier det gir myndigheter grunnleggende informasjon om befolkningens helsetilstand som gjør det mulig å gi bedre helsehjelp. Målsettingen er at offentlige digitale goder skal kunne tas i bruk på tvers av landegrensene, og at land skal slippe å bruke til på utvikle egne systemer.

Forhindrer korrupsjon

Nikolai Astrup har nå snakket seg varm, ignorerer klirring fra kopper og glass og høy gestikulerende lyd fra en parisisk formiddags stemning. Nå dreier temaet seg om å bruke norske skattebetaleres penger på best mulig måte.

– Det hviler et stort ansvar på mine skuldre når jeg forvalter et bistandsbudsjett på nær 40 milliarder kroner. Digitale løsninger kan bidra til at vi får betydelig bedre resultater for hver krone vi bruker på områder som helse, utdanning og offentlig forvaltning. Det ligger et enormt potensial i å bruke digital teknologi til å forhindre korrupsjon og sørge for større åpenhet i offentlig forvaltning, sier Astrup.

– Som da politifolk i Afghanistan ble så overrasket over at de plutselig fikk lønnen doblet. Det hadde de ikke, men de hadde fått lønnen digitalt inn på sin bankkonto. Dermed kunne ikke sjefen deres lenger forsyne seg med halvparten av utbetalingen.

Digital betaling

En annen positiv historie er at Norge for tolv år siden startet arbeidet med å finansiere en vipps-plattform i Kenya, MPESA. Den brukes i dag av 30 millioner kenyanere.

– Digitale banktjenester er et annet godt eksempel. Det er mange som aldri har hatt et bankkort, aldri satt sine ben i et banklokale som nå får anledning til å være en del av den formelle økonomien. De kan spare, investere, ta opp lån og gjøre det som skal til for å bidra til en moderne økonomi. Igjen viser dette hvor stort potensialet er gjennom å ta i bruk digital teknologi.

– For meg personlig er det en utrolig spennende å være utviklingsminister. Både fordi jobben går ut på å løse noen av verdens største utfordringer og bidra til at vi når FNs ambisiøse bærekraftsmål, sier Nikolai Astrup.