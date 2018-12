KLAR TALE: Senator Lindsey Graham var en av flere senatorer som mener Saudia-Arabias kronprins Mohammed bin Salman visste om drapet på journalisten Khashoggi i forkant. Foto: SAUL LOEB / AFP

Senator om Khashoggi-drapet: – Kronprinsen er gal og farlig

2018-12-04

Tirsdag samlet CIA-direktør Gina Haspel komitéledere i det amerikanske Senatet for å orientere om Khashoggi-drapet. Senator sier han er sikker på at den saudiske kronprinsen visste om drapsplanene.

Publisert: 04.12.18 19:59

Etter møtet med CIA -direktøren beskrev senator Lindsey Graham Saudia-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, som både gal og farlig. Den republikanske politikeren sa også at han er sikker på kronprinsen visste om drapet i forkant. Det skriver BBC .

Flere andre senatorer uttrykte tirsdag kveld at de mente Mohammed bin Salman visste om drapsplanene på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Journalisten ble drept i Tyrkia den 2. oktober.

Senator Bob Corker mener kronprinsen visste nøyaktig hva som skjedde og at han skal ha planlagt drapet i forkant.

– Hvis han sto foran en jury ville han bli dømt på 30 minutter: skyldig, sa Corker etter møtet. Det skriver The Guardian .

Kan ikke røpe detaljer

Møtet gikk bak lukkede dører, og senatorene får ikke lov til å diskutere detaljer som kom frem under møtet.

Reaksjonene senatorene hadde etter møtet vitner om at CIA har tilstrekkelig med bevis for at kronprinsen sto bak drapet.

Søndag skrev The Wall Street Journal at kronprinsen skal ha vært i kontakt med personen som koordinerte drapet på journalisten samme dagen Khashoggi ble drept. CIA kjenner ikke til innholdet i meldingene.

Mohammed bin Salman sendte minst 11 beskjeder til sin rådgiver Saud al-Qahtani drapsdagen . Al-Qahtani er en av 17 saudiarabiske borgere som USA har innført sanksjoner mot som følge av drapet på Khashoggi.

Skal ha snakket om felle

CIAs konklusjon om at kronprinsen hadde en finger med i spillet, bygger ifølge Wall Street Journal også på en uttalelse fra august 2017 der han skal ha snakket om å sette opp en felle for Khashoggi.

Bin Salman skal ha sagt at hvis hans forsøk på å overtale Khashoggi om å komme tilbake til Saudi-Arabia skulle mislykkes, så kan «vi kanskje lokke ham utenfor Saudi-Arabia og gjøre tiltak».