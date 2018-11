STÅR FAST VED BREXIT: Torsdag ettermiddag holdt statsminister Theresa May en pressekonferanse om den kaotiske situasjonen som har oppstått etter at utkastet til brexitavtalen ble offentliggjort onsdag. Foto: MATT DUNHAM / POOL

Mulig mistillitsforslag mot Theresa May: Dette er brexit-scenarioene

2018-11-16

Kilder oppgir til Sky News at det konservative partiet nå har har mottatt 19 av de 48 underskriftene som trengs for å fremme mistillitsforslag mot statsminister Theresa May. Her er de mulige brexit-scenarioene.

Publisert: 16.11.18 11:27 Oppdatert: 16.11.18 11:47

Storbritannias statsminister Theresa May er under hardt press fra både Parlamentet og sitt eget parti.

Ifølge Sky News skal parlamentsmedlemmene fått beskjed om å rydde i timeplanen, og et mistillitsforslag mot partileder Theresa May kan være på trappene.

Det konservative partiet skal ha mottatt 19 av de 48 brevene som trengs for å fremme mistillitsforslaget.

Etter at brexit-utkastet ble offentliggjort onsdag kveld har syv politikere trukket seg i protest, deriblant brexitminister Dominic Raab . May varslet under en pressekonferanse torsdag at hun har tenkt til å fortsette som planlagt, på tross av sterke protester mot avtalen .

Her er seks muligheter for hva som kan skje med May og brexitavtalen.

Fakta om Brexit 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det fremtidige forholdet. 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide. 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU. 14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet. EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft. 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. Kilde: NTB.

1. Mays parti stemmer for mistillit

Hvis de konservative medlemmene av parlamentet ikke lenger mener Theresa May er skikket som statsminister, kan de komme med mistillitsforslag.

Kilder til Sky News melder fredag formiddag at de 48 nødvendige underskriftene allerede skal være samlet inn. Det betyr at et votum om mistillit kan skje allerede i løpet av dagen, eller tidlig neste uke.

– Det er veldig usikkert hva som vil skje dersom May må gå av. Det kan bli nyvalg, ny folkeavstemning eller valg av ny leder som vil gå videre i samme spor, sier Kristian Steinnes professor i moderne europeisk historie ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Hvis May vinner, kan hun ikke utfordres igjen de neste 12 månedene. Hvis hun taper, vil det bli en ny kamp om hvem som skal bli Storbritannias statsminister.

Miljøvernminister Michael Gove og tidligere utenriksminister Boris Johnson, begge hardnakkede brexit-tilhengere, har tidligere vært nevnt som aktuelle kandidater.

2. Parlamentet blokkerer avtalen

Dersom de 27 resterende EU-medlemmene signerer utkastet under EU-toppmøtet den 25. november, må regjeringen likevel ha parlamentsmedlemmene på sin side når de stemmer over utkastet i begynnelsen av desember.

Det vil bli en tøff oppgave for May å få utkastet godkjent i parlamentet, da flere partier har varslet at de vil stemme mot avtalen.

– Det mest sentrale er hva som vil skje i parlamentet – om denne avtalen går igjennom. Det er tvilsomt, og signalene tyder på at det ikke vil skje, sier professor Steinnes.

Dersom May taper avstemningen har hun 21 dager på seg til å lage en ny plan. Dersom hun vinner sitter hun trygt for nå, skriver den britiske avisen The Guardian .

3. May trekker tilbake den nåværende avtalen

Statsministeren kan bestemme seg for at hun ikke vil få godkjenning for utkastet i parlamentet og heller reforhandle med EU.

Dersom May bestemmer seg for å trekke tilbake utkastet vil det være en stor ydmykelse for regjering, og kunne skape konkurranse om lederstillingen.

– Det vil absolutt være et nederlag for May. Det er hun som har jobbet frem denne avtalen. EU vil heller ikke være fornøyd med dette, de har sagt de ikke ønsker å forhandle på nytt, sier Kristian Steinnes.

4. EU utvider artikkel 50

Theresa May kan be det europeiske rådet om å utvide artikkel 50. Dette vil gi henne mer til å forhandle frem en avtale som kan aksepteres av parlamentet. Per dags dato skal Storbritannia trekke seg ut av EU 29. mars neste år.

En slik forespørsel vil ikke nødvendigvis bli innvilget.

– Det å utvide artikkel 50 er en mulighet, men det krever enstemmighet i EU. Det er ikke umulig at det skjer, Storbritannia er svært viktig for EU, sier Steinnes.

5. Nyvalg i parlamentet

Hvis May ikke får den nødvendige støtten til utkastet til en brexit-avtale, som nå foreligger, kan hun utlyse nyvalg, som allerede kan bli i januar, ifølge The Guardian . Dette krever imidlertid to tredjedels flertall i parlamentet.

Dette anses som et usannsynlig scenario. May fikk seg allerede et skudd for baugen etter at hun utlyste nyvalg i 2017, hvor de konservative tapte majoriteten.

Alternativt kan et nyvalg utlyses med enkelt flertall i parlamentet, dersom det ikke lenger har tillit til Mays regjering. Det vil i så fall innebære at syv konservative må gå imot sin egen regjering.

6. Ny folkeavstemning

Et siste scenario går ut på at May finner det umulig å komme frem til et utkast til en avtale som får gjennomslag i parlamentet, og dermed vil gå til folket.

Det er imidlertid usikkert om mange nok medlemmer av parlamentet ville ha støttet en ny folkeavstemning, og May har tidligere utelukket dette alternativet.