IKKE SAMTYKKE: Demonstranter i Cork protesterer mot behandlingen av kvinner i voldtektssaker. Foto: CONALL KEARNEY/REX/SHUTTERSTOCK /

G-streng brukt som argument for samtykke i voldtektssak

UTENRIKS 2018-11-16T22:35:24Z

Demonstrasjoner i Irland, etter at advokat viste frem blondetruse i retten.

En voldtektssak har vekket kraftige reaksjoner i Irland . Den tiltaltes forsvarsadvokat argumenterte med at offeret hadde frivillig sex, fordi hun hadde på seg g-streng og blondeundertøy.

Den tiltalte ble enstemmig frikjent av juryen i saken som ble avsluttet i forrige uke. Offeret i saken var 17 år gammel.

Blant dem som har reagert er parlamentsmedlem Ruth Coppinger, som holdt en g-streng frem parlamentet, og krevde å få slutt at man skylder på ofrene i overgrepssaker. I parlamentssalen siterte hun forsvarsadvokaten:

«Utelukker bevisene muligheten for at hun var tiltrukket av tiltalte, og var åpen for å møte og å være sammen med noen? Du må se på hvordan hun er kledd. Hun hadde på seg g-streng med blonder.»

Demonstrasjoner

– Enten tror retten på slike myter, og i så fall må de tvinges til videreutdanning, eller så bruker advokater dem til å fremkalle kjønnsdiskriminerende stereotyper, som de vet har gehør i deler av befolkningen og juryer. Jeg mistenker det sistnevnte, sa Coppinger, ifølge The Irish Times .

Hun la til at klær, brunkrem og prevensjonsmidler har blitt brukt for å svekke troverdigheten til kvinner som er modige nok til å anmelde slike saker.

Rettssaken har ført til store demonstrasjoner over hele Irland. Torsdag demonstrerte kvinner i Belfast, mens de bar bannere med undertøy. Demonstrantene ropte «min lille, svarte kjole sier ikke ja». Mange har sagt sin mening på Twitter, med emneknaggene #IBelieveHer og #ThisIsNotConsent – «Jeg tror henne» og «Dette er ikke samtykke».

Det var også demonstrasjoner i Cork, der rettssaken fant sted.

– Det handler ikke bare om advokatene. Det er systemet som tillater det, uttalte Mary Crilly, leder for Cork Sexual Violence Center, og en av talerne i demonstrasjonen, til The New York Times .

Få domfellelser

– Det er kanskje pinlig å vise frem en g-streng her. Hvordan tror du et voldtektsoffer eller en kvinner føler det når undertøyet hennes blir vist frem i retten» spurte Coppinger i parlamentet.

Hun understreket at hun ikke hadde noen oppfatning om skyldspørsmålet i denne saken, men at regjeringen likevel kunne lære av problemstillingene den fikk frem i offentligheten.

Dagen etter deltok Coppinger i en demonstrasjon for endringer i straffeprosessene.

Bare åtte prosent av voldtektssaker i Irland ender med domfellelse, ifølge the Dublin Rape Crisis Centre . Coppinger mener at når advokater kan bruke undertøy som bevis på samtykke, fører det til at færre tør å anmelde seksuelle overgrep i utgangspunktet.