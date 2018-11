Elever slipper straff etter kontroversielt elevbilde

UTENRIKS 2018-11-24T03:51:28Z

Det kom reaksjoner fra flere deler av USA etter at elever i Wisconsin poserte med noe som kan ligne nazihilsner på et bilde av klassen.

Publisert: 24.11.18 04:51

Bildet av rundt 60 gutter ble tatt utenfor Sauk County Courthuse i Baraboo i vår, men spredde seg på nettet forrige uke.

Ifølge CNN ble det igangsatt etterforskning både fra politiets og skolens side, og en Holocaust-minnesgruppe kritiserte guttene.

Ikke alle på bildet har løftet høyre hånd til hilsen, og Jordan Blue, en av guttene avbildet øverst til høyre, sier til CNN at bildet ble tatt da elevene samlet seg ved den lokale rettsbygningen i forbindelse med avgangsballet, kjent som «prom».

– Fotografen sa vi skulle løfte hånda, men han spesifiserte ikke på hvilken måte, og mine medelever burde ikke ha reist hånden på den måten som var støtende og sårende, sier han.

Han hevder han ble skremt.

– Det var et skremmende øyeblikk, og det var veldig sjokkerende og opprørende. Det var en kraftig feilrepresentasjon av skoledistriktet og av samfunnet i Baraboo, sier Blue.

Fotografen som også er en av foreldrene, Pete Gust, har sagt at kritikerne leser bildet uten kontekst. Han sier han bare ba elevene forestille seg at de vinket farvel til foreldrene sine.

– Det var ingen nazihilsen, sier han.

En annen av elevene, som ikke oppgir navnet sitt, forteller at en person ba dem vise «heil»-hilsen, men at de var litt forvirret og ikke visste hva det var.

Ifølge AP skriver skoleinspektør Lori Mueller i et brev til foreldrene at skolen ikke kan vite hva elevenes intensjon var, og at skolen ikke kan straffe dem fordi de er beskyttet av ytringsfriheten nedfelt i grunnloven.