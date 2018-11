CNN saksøker Trump

Nyhetskanalen CNN saksøker president Donald Trump og flere av hans rådgivere etter at Det hvite hus har stengt ute reporter Jim Acosta.

I søksmålet heter det at Acostas og CNNs rettigheter i tråd med det første og femte grunnlovstillegg er brutt. Her er blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet nedfelt.

Kanalen krever at Acosta igjen får tilgang til Det hvite hus.

Acosta ble onsdag forrige uke skjelt ut av Trump før han fratatt akkrediteringen til Det hvite hus og beskyldt av Sarah Sanders for å ha tatt på en ung kvinne.

USAs president Donald Trump kaller journalisten for en «frekk og fæl person»:

Fredag sendte nyhetskanalen et formelt brev til Det hvite hus, hvor de truet med søksmål dersom Acosta ikke umiddelbart fikk tilbake tilgangen. Acosta har vært CNNs korrespondent til Det hvite hus i fem år, gjennom to administrasjoner.

Mediehuset hevder i en uttalelse at inndragelsen av akkrediteringen er «gjengjeldelse for hans utfordrende spørsmål under en pressekonferanse onsdag 7. november. I en forklaring lyver pressesekretær Sarah Sanders. Hun oppgir falske anklager og refererte til en hendelse som aldri fant sted. Dette er en avgjørelse uten presedens som er en trussel mot demokratiet, og landet fortjener bedre. Jim Acosta har vår fulle støtte.»

«Mens søksmålet handler om CNN og Acosta, er dette noe som kunne skjedd med hvem som helst. Hvis vi ikke tar til motmæle, vil handlingene til Det hvite hus har en dempende effekt på enhver journalist som dekker våre folkevalgte», heter det i en uttalelse fra CNN .

– Ikke en smart person

Natt til torsdag 8. november gikk også presseforeningen i Det hvite hus ut mot inndragelsen av akkreditering:

«The White House Correspondents’ Association protesterer på det sterkeste mot Trump-administrasjonens avgjørelse om bruke Secret Service’ sikkerhetsklarering som et verktøy for å straffe en reporter som de har et vanskelig forhold til», sier foreningen i en uttalelse.

Da han møtte pressen på plenen foran Det hvite hus på fredag, fortsatte Trump anklagene Acosta.

«Jeg synes Acosta er en svært uprofesjonell mann. Han gjør dette med alle. Han blir betalt for å oppføre seg sånn. Enten det er meg eller Ronald Reagan eller hvem som helst, ville han gjort det samme», sa den amerikanske presidenten.

Trump hintet om at flere kunne lide samme skjebne som CNN-reporteren.

«Jeg tror ikke han er en smart person, men han snakker med høy stemme. Jeg har ikke bestemt meg, ennå, men det kan også skje med andre. Når du er i Det hvite hus, så er dette et hellig sted for meg. Dette er et veldig spesielt sted. Du må behandle Det hvite hus med respekt. Du må behandle presidenten med respekt», sa Trump.