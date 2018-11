IKKE NY FOLKEAVSTEMNING: – Det skal ikke bli en ny folkeavstemning. Folket har sagt sin mening. De vil ha en avtale, sa Storbritannias statsminister Theresa May under søndagens pressekonferanse i Brussel. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

May om Brexit: – Ingen får alt i forhandlinger

UTENRIKS 2018-11-25T12:41:47Z

Therese May ville ikke svare på om hun går av som britisk statsminister dersom Brexit-avtalen stemmes ned i Parlamentet.

Publisert: 25.11.18 13:41 Oppdatert: 25.11.18 14:32

– Ingen får alt i forhandlinger. Jeg tror det britiske folket forstår det, og at det er i nasjonens interesse å stille seg bak denne avtalen, sa statsminister Theresa May under en pressekonferanse i Brussel søndag, få timer etter at EU hadde godkjent Brexit-avtalen.

Hun begynte pressekonferansen med å snakke direkte til det britiske folket om fordelene ved avtalen.

– Denne avtalen leverer for det britiske folket og beskytter det vi verdsetter, sa hun.

Europaparlamentets president, Antonio Tajani, overrasket tilhørerne under en Brexit-seanse søndag formiddag. Her kan du se video av den spesielle hendelsen.

Kjemper for sitt politiske liv

Britiske politiske kommentatorer mener at talen til May er livsviktig for hennes politiske liv hjemme i Storbritannia.

Under pressekonferansen fikk hun flere spørsmål om hun selv ville gå av, eller om regjeringen ville kollapse, dersom avtalen blir nedstemt i Parlamentet. May ville ikke svare direkte på det.

– Jeg vil levere Brexit til det britiske folket. Juncker sa at dette er den eneste mulige avtalen. Det er den, sa hun.

Gjennom hele søndagens maraton i Brussel gjentok EU-president Jean-Claude Juncker flere ganger at Storbritannia ikke ville få en annen avtale med EU enn denne.

Det britiske parlamentet skal stemme over Brexit-avtalen i desember.

– Nå begynner en viktig debatt i Storbritannia. Avstemningen vil bli en av de viktigste på mange år, sa May.

Brev til det britiske folk

Lørdag reiste Theresa May til Brussel for å møte EU-president Jean-Claude Juncker i forkant av at EU skulle godkjenne Brexit-planen.

Etter møtet publiserte hun et åpent brev til det britiske folket, hvor hun beskriver forhandlingene med EU som «lange og kompliserte».

– Avtalen vil hedre resultatet av folkeavstemningen, skrev hun i brevet:

– Fra dag en har jeg jobbet for å levere en en avtale som fungerer for alle deler av landet vår - for England, Skottland, Wales og Nord-Irland, og for våre oversjøiske områder som Gibraltar, skrev hun videre.

Uenighet om Gibraltar

Spørsmålet om Gibraltar var et av de siste punktene som ble løst før EU godkjente avtalen.

– Vi hadde et problem med våre spanske venner, men vi fikk til slutt en avtale om Gibraltar, sa EUs Jean-Claude Juncker under dagens pressekonferanse, og fortsatte:

– Ikke nedvurder hvor viktig dette spørsmålet er for Spania. Men denne avtalen er god for dem. Vi er med Spania om dette.

Under pressekonferansen var May like tydelig på Storbritannias posisjon om den britiske kolonien.

– Ikke la noen være i tvil: Gibraltar er britisk. Vi vil forhandle på vegne av hele Storbritannia.