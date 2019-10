Kaos på flyplassen i Barcelona: Nordmenn hørte skudd

Demonstranter skaper fullt kaos på flyplassen i Barcelona, i rasende protest mot domfellelsen av forkjempere for katalansk uavhengighet.

– Vi er mange tusen passasjerer som er strandet i terminalbygget for natten. Det er 30–35 grader, luften er forferdelig, automatene med drikke tømt. Jeg ser ikke for meg at vi får hvile, sier en Bodø-mann i 60-årene til VG.

Han forteller at han og kona hørte hva de oppfattet som skuddsalver da de ankom flyplassen.

– Mellom 50 og 100 skudd ble løsnet. Det var sikkert terrorpolitiets gummikuler. Vi så ikke noe, men demonstranter flyktet for livet og flere ble kjørt bort i ambulanser, sier mannen som skal fra Barcelona til Gran Canaria.

Hva ekteparet hørte, kan ha vært tåregass som ifølge nyhetsmedier skal ha blitt avfyrt inne i terminalen, da opprørspoliti støtte sammen med demonstranter som stormet El Prat-flyplassen i går.

En stor menneskemengde blokkerte området mellom Terminal 1 og parkeringen for taxi og flybusser, ifølge El Pais.

– SAS er ikke berørt. Vi har ingen direktefly mellom Barcelona og Norge, Sverige eller Danmark i dag, opplyser pressekontakt Troels Karlskov i SAS.

Norwegian flyr for øyeblikket som planlagt til og fra Barcelona.

– Men vi overvåker situasjonen nøye, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian.

Omkring 70 avganger fra El Prat var kansellert frem mot midnatt, viser flyplassens egne nettsider. Langt flere er forsinket. 20 avganger er avlyst tirsdag.

Ni dømt for oppvigleri

Protestene brøt ut etter at spansk høyesterett har dømt ni katalanske politikere til mellom ni og tretten års fengsel for oppvigleri.

Forbrytelsen er at de i oktober 2017 organiserte folkeavstemning om uavhengighet for den autonome regionen Catalonia nordøst i Spania.

















Den spanske forfatningsdomstolen mente folkeavstemningen var ulovlig og spansk opprørspoliti gikk til aksjon i stemmelokalene. Omkring 1000 ble skadet.

90 prosent stemte for løsrivelse

Over 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania. Men under halvparten av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen.

Etter at den katalanske regionalforsamlingen erklærte uavhengighet, opphevet den spanske statsministeren selvstyret og avsatte de katalanske lederne.

Nestleder i Catalonias regjering Oriol Junqueras ble dømt til 13 års fengsel for oppvigleri og misbruk av offentlige midler til uavhengighetskampanjen.

Etter kjennelsen fremholdt Junqueras at Catalonias uavhengighet er nærmere enn noensinne.

– Vi katalanere har ikke noe alternativ, sa han i en uttalelse som ble offentliggjort av hans parti Det republikanske venstrepartiet.

De tidligere politikerne ble frifunnet for voldelig opprør mot staten, som kunne gitt enda strengere fengselsstraffer. Likevel var reaksjonene på dommen sterke.

Demonstrasjonene i Barcelona og Girona var organisert av Demokratisk Tsunami, som har 125.000 følgere på sin messaging-plattform og 67.000 følgere på Twitter.

Gruppen oppfordret demonstrantene til å komme seg til flyplassen på alle mulige vis. Demonstranter skal også ha fylt bygater og blokkert trafikken, ifølge The Local.

– Vi brukte over to timer i taxi fra sentrum i ettermiddag. Siste halvtimen måtte vi gå med koffertene. Motorveien og flyplassen var blokkert av demonstranter. Det var fullstendig kaos, sier Bodø-mannen, som vil være anonym.

I det katalanske parlamenter skal omkring 100 representanter og ansatte ha holdt en stille protest for å demonstrere mot høyesterettskjennelsen.

Sentralmyndighetene i Spania hadde i forkant av domsavsigelsen sendt 1000 opprørspoliti til Catalonia i påvente av omfattende demonstrasjoner.

Den katalanske presidenten Quim Torra forsvarte sivil ulydighet som svar på en dom som han mener vil torpedere forholdet mellom Madrid og Barcelona.

Den økonomisk sterke regionen rundt Barcelona kjemper for større selvstyre. Catalonia har sitt eget språk, katalansk, eget flagg og folkevalgt forsamling.

Publisert: 14.10.19 kl. 19:36 Oppdatert: 14.10.19 kl. 20:44







