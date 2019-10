VISER FINGEREN: En mann ble engasjert og gestikulerte under Trumps tale i Minneapolis torsdag kveld lokal tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

MINNEAPOLIS (VG) Stadig flere velgere støtter granskningen som kan ende med at USAs president Donald Trump stilles for riksrett. Her forklarer hans ivrigste tilhengere hvorfor det ikke bør skje.

Opptil 20.000 mennesker var i natt samlet i Minnesota for det som var Trumps første valgkampmøte etter at riksrettsprosessen ble innledet.

En offensiv president gikk til angrep på Demokratene, som han hevdet var desperate etter å finne en måte å slå ham på i valget neste år.

Samtidig viser flere nylige målinger hvor alvorlig saken kan være for presidenten. Den siste i rekken kom fra Fox News torsdag og viste at majoriteten av velgerne, 51 prosent, mener han bør stilles for riksrett og tvinges til å gå av. Andelen øker også blant republikanerne, fra rundt 9,7 til 13,8, ifølge et gjennomsnitt fra Five Thirty Eight.

Samtidig får Trump kritikk fra sine egne for beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut fra Nord-Syria.

Vi snakket med Trump-tilhengere i Minnesota og stilte dem tre spørsmål:

1. Hva tenker du om at det er innledet en riksrettsprosess mot Trump?

2. Hva synes du om at Trump ba Ukrainas president om å etterforske sin politiske motstander Joe Biden?

3. Hva synes du om at Trump trakk amerikanske styrker ut av nordlige Syria?

Her er svarene:

Foto: Thomas Nilsson / VG

Katherine Patterson

1. Jeg blir lei av at de kaster bort skattebetalernes penger på dette tullet, beklager ordvalget, men det er slik jeg føler det.

2. Jeg tror ikke det var slik det de skal ha det til. Er det noe å stille ham for riksrett for? Kom igjen, ikke noe av dette tullet er det. Det bare fortsetter og forsetter, de blir ikke fornøyd før de får ham ut av Det ovale kontor. Forhåpentligvis vil det aldri skje.

3. Den er jeg ikke så sikker på. Det må jeg tenke mer på, jeg har ikke en mening om det den ene eller den andre veien akkurat nå.

Anette Sundgaard Thompson Foto: Thomas Nilsson / VG

Anette Sundgaard Thompson

1. Jeg synes det er latterlig. Akkurat som Russland-granskingen. De fant ikke noe bevis. 2,5 år og jeg vet ikke hvor mange millioner de brukte – på ingenting. Det var en stor bløff. Dette er en ny bløff. Dessverre får det dem ikke til å se bra ut. De er ikke ærlige. De finner på ting, bare for å stille presidenten for riksrett.

2. Hvis du leser referatet, gjorde han ikke noe galt. Jeg fikk høre om noen nye bevis i dag. Det virker som om det Joe Biden og sønnen gjorde ier ekstremt korrupt. Hvis det er korrupsjon i toppen av lederskapet vårt, bør det undersøkes uansett hvem det er.

2. Den er vanskelig. Jeg kjenner ikke alle detaljer og av og til er det detaljer vi ikke kjenner til. Men jeg stoler på at president Trump og hans administrasjon hadde gode grunner til å ta beslutningen.

Eric Mostrom Foto: Thomas Nilsson / VG

Eric Mostrom

1. Det er som med anklagene om sammensvergelse med Russland. De brukte to år og mange av skattebetalernes penger, men det var ikke noe i det. Dette er noe lignende. Jeg vil kalle det en heksejakt.

2. Det er definitivt noe på gang der. Sønnen får 50.000 dollar i måneden for å jobbe for et oljeselskap der, for å få kontrakter, så ber Biden om å bli kvitt en aktor. Det er en gråsone der. Han spurte om noe det var verdt å spørre om. Som president i USA har han rett til å spørre hva som skjer.

3. Jeg er ikke enig om Syria. De var våre allierte, de sloss med oss mot IS. Og de er kristne, de vil forfølges på grunn av deres religion. I tillegg mener Tyrkia de er terrorister. Jeg er ikke enig med Trump i dette, men han lovet å ta styrkene våre hjem. Samtidig føler jeg for dem som blir igjen.

Foto: Thomas Nilsson / VG

Ann Mulcrone

1. Jeg tror det bare er en måte for Demokratene å få ham ut av Det ovale kontoret på, før han kan oppnevne enda en dommer til Høyesterett. De er redd han skal vinne igjen. De er desperate og de kommer ikke til å stoppe. Kongressen får ikke gjort noe, det virker som om alle ble valgt for å bli kvitt Trump, jeg vet ikke. Det er forferdelig, det som skjer.

2. Presidenten har rett til å snakke med alle utenlandske ledere. Vi vet ikke hva han sa. De har bare bestemt seg for at han skal stilles for riksrett: De bryr seg ikke om alle fakta. Jeg kjenner ikke til alt av fakta ennå. Men Joe Biden, sønnen hans og Hillary bør etterforskes. Men det skjer vel ikke, gjør det vel?

3. Jeg har ingen idé. Jeg vet ikke hva NSA, CIA vet, hva presidenten eller Kongressen vet. Jeg må bare stole på våre militære ledere, president Trump og vår sikkerhetstjeneste.



Corey Bonander. Foto: Thomas Nilsson / VG

Corey Bonander

1. De vinner ikke i 2020, og nå gjør de alt de kan. Det er ikke noe bevis. De bare presser Nancy Pelosi til å gjøre dette. Hvis han virkelig skulle bli stilt for riksrett, skulle de gjort for ett år siden. De har brukt mange millioner på dette. Det er andre globale saker vi burde fokusere på i stedet for å snakke om hva Trump gjorde for ti år siden og hva han har tvitret om.

2. Jeg tror ikke han gjorde det. Jeg vet han sa at han ville likt at han (Zelensky, journ.anm.) undersøkte det. Men uansett om han gjorde det ... Hvis Joe Biden har gjort noe korrupt, ville jeg ønsket at han spurte om det.

3. Det går over hodet på meg.

Lydia High sammen med datteren Lydiana. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lydia High, som har kommet sammen med datteren Lydiana High

1. Helt ærlig så vil jeg ikke si noe om det. Det er ulike meninger om det. Men for å stille en president for riksrett, må du ha en lovlig grunn til å gjøre det.

2. Jeg støtter alt han gjør. Han bryr seg om landet vårt og om verden. Vi vil ha en president som tar vare på alle, ikke bare noen få.

3. Jeg har ikke fulgt den saken de siste dagene. Men igjen: Han jobber ikke alene. En gruppe folk som jobber med ham. De støtter ham. Og vi støtter det han mener er best for oss.

Foto: Thomas Nilsson / VG

Dan Johnson

1. Jeg synes Demokratene stikker hodet i sanden. Stille noen for riksrett bare fordi de ikke liker den personen? Skal vi stoppe denne samtalen fordi jeg ikke liker deg? Det er det handler om. Det er et voksende hat mot vår grunnlov og mot vår president. Enten du er demokrat eller republikaner – du fortjener mer respekt enn som så.

2. Det er helt i orden. Presidenten har rett til å spørre om det.

3. Han skulle latt styrkene våre være igjen i Syria, for IS er fortsatt er aktiv. Jeg vil ikke se uskyldige mennesker bli slaktet. Jeg tror Trump ... han vil komme til bunns i dette. Det er så mye korrupsjon blant myndighetene. Det kommer frem i lyset nå.

