Mor tiltalt for drap på datter: Hevdet hun hadde uhelbredelig sykdom

Olivia Gant døde av det legene først trodde var en uhelbredelig sykdom. Fredag ble moren til syvåringen pågrepet etter mistanke om drap på datteren.

Da organisasjonen «Make A Wish» ble kjent med at den syv år gamle Olivia Gant hadde en uhelbredelig sykdom, ønsket de å lage en drømmedag for henne. Organisasjonen hjelper ofte barn som er kritisk syke, og Olivia Gant var heller ikke et unntak.

Organisasjonen «Make A Wish» brukte i overkant hundre tusen norske kroner for å gi syke Olivia Gant drømmedagen før hun døde seks måneder senere.

Problemet var bare at syvåringen aldri hadde en uhelbredelig sykdom.

Fredag ble moren til Olivia Gant pågrepet i Denver etter mistanke om drap på datteren, melder The New York Times.

Moren er også tiltalt for ytterligere flere punkter, blant annet barnemishandling og bedrageri.

Blogget om fiktive medisinske forhold

Moren til Olivia Gant har en lang historie med å presentere falske diagnoser, viser etterforskningen, ifølge avisen. Samtidig har moren blogget om datterens fiktive medisinske forhold for å motta økonomisk støtte fra organisasjoner og enkeltpersoner.

Helsepersonellet ble først bekymret etter at moren i 2016 hevdet datteren hadde blitt kurert for kreft i Texas med en lege som ikke var ekte, ifølge tiltalen. Personellet fant også flere artikler, blogginnlegg og informasjon på Facebook, som ikke stemte overens med Olivia Gants medisinske journal.

Gjennom den store etterforskningen har flere leger fortalt at syvåringen aldri hadde en uhelbredelig sykdom slik moren hevdet.

Feil dødsårsak

The Guardian skriver at den opprinnelige dødsårsaken til syvåringen var en tarmsvikt. Men da Olivia Gant ble obdusert i fjor, viste obduksjonsrapporten ingen av sykdomstilfellene som moren hevdet at datteren led av.

Etterforskerne i saken forteller at Olivia Gant ble innlagt på barnesykehuset i Colorado, hvor legene fant ut at syvåringen hadde næringsmangel.

En av legene skal ha sagt at moren ønsket å slutte med medisinsk pleie og kunstig fôring av datteren fordi livskvaliteten hennes var blitt så dårlig. Moren skal også ha insistert på at datteren ikke skulle bli gjenopplivet dersom dette ble aktuelt, skriver The Guardian.

Under en samtale med etterforskerne skal moren ved en feil ha nevnt Munchausen syndromet, som er en tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være fabrikkerte, ifølge Norsk helseinformatikk.

– Det har aldri vært i mitt tilfelle. Ikke overhodet, skal moren ha sagt.

Fikk flere donasjoner

Da Olivia Gant var under behandling, fikk moren flere donasjoner fra lokalsamfunnet. Gjennom en innsamlingsaksjon mottok moren over 200.000 norske kroner.

Moren er også anklaget for bedrageri etter at hun mottok i underkant av fem millioner norske kroner av forsikringsselskapet Medicaid for å dekke behandlinger.

Morens advokat, Ara K. Ohanian, har ikke besvart The New York Times’ henvendelser.

