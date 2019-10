FLERE DØDE: To personer er omkommet i skytingen ved synagogen. Foto: Sebastian Willnow / DPA

To drept i skyting ved synagoge i Tyskland - klappjakt på gjerningsmenn

En person er pågrepet etter den blodige skytingen ved synagogen. Samtidig meldes det om skyting og vold i flere nabobyer - og flere gjerningspersoner på flukt.

Rundt 12.30 kom meldingene om skudd ved synagogen i den tyske byen Halle. Skytingen skjer på Jom kippur, som er en av de viktigste helligdagene i den jødiske kalenderen.

Etter skytingen skal de mistenkte gjerningspersonene ifølge politiet ha flyktet i en bil. Like før klokken 14 bekrefter de at én person er pågrepet.

– Vi er til stede med store styrker i og rundt Halle for å stabilisere situasjonen, skriver lokalt politi på Twitter.

Hadde på militært utstyr

Et øyenvitne sier til den regionale kringkasteren MDR at minst en av de mistenkte gjerningspersonene hadde på seg en militærlignende stridsuniform.

Et leserbilde sendt til tyske MZ viser en mann som går ned gata med våpenet hevet, som om han sikter ned gata. Mannen er ikledd svarte bukser, svarte boots, hjelm og det som ser ut som en stridsvest med ammunisjon.

En video viser en mann i samme bekledning gå ut av en bil og skyte med det som ser ut som et granatrør eller en avsagt hagle.











FLERE STEDER: Det er meldt om skyting flere steder i og rundt byen Halle og sikkerheten er skjerpet rundt synagogen i nabobyen Dresden.

Det er uklart hvor mange gjerningsmenn det er snakk om. Politiet skriver «gjerningsmenn» i flertall i sine pressemeldinger og ifølge Mitteldeutsche Zeitung er en person fortsatt på flukt i en bil.

Bild melder - fra sine politikilder - at to menn fortsatt er på flukt, nå til fots.

Nabodelstaten Sachsen har sendt sin spesialinnsatskommando (SEK) for å støtte sine kolleger i den pågående aksjonen.

Politiet advarer – hendelser i flere nabobyer

Politiet ber alle om å holde seg innendørs, eller om å søke tilflukt på trygge steder.

I nabobyen Wiedersdorf har redningsmannskaper hentet en blødende mann med ambulansehelikopter. Ifølge Bilds opplysninger skal det dreie seg om en drosjesjåfør, som en eller flere gjerningspersoner skal ha ranet bilen fra. Drosjesjåføren skal ha ytt motstand og dermed blitt angrepet.

Ifølge de første opplysningene skal også hans kone ha blitt skadet, og skal være fraktet til sykehus i ambulanse.

Ifølge appen Katwarn – hvor politiet sender meldinger til befolkningen – er det også meldt om skyting i landsbyen Landsberg i delstaten Sachsen-Anhalt. Det er for øvrig i Landsberg-fengselet at Hitler skrev Mein Kampf.

– Benyttelse av skytevåpen i Landsberg-området, ikke forlat bygninger og boliger. Hold dere borte fra vinduer og dører. Søk tilflukt straks. Unngå glassoverflater, skriver politiet i meldingen.

Landsberg er ikke veldig langt fra Halle, men politiet har så langt ikke bekreftet om det er en sammenheng.

Tyske aviser: Våpen og granater

I tillegg til skytingen skal det ha blitt kastet en håndgranat på den jødiske kirkegården i Halle, ifølge den tyske avisen Bild.

Et øyenvitne som har snakket med N-TV forteller at han sto i en kebab-kiosk da han fikk øye på en mann med finlandshette, hjelm, stormmaske og militærjakke. Mannen skal ha hatt et automatvåpen og skal ha kastet en granatliknende gjenstand i retning kiosken, som traff døren.

Det kom et høyt smell, men det ble ingen større skader. Deretter skal han ha skutt inne i kiosken. En person skal ha blitt truffet.

Mitteldeutsche Zeitung melder at beboere har sett en gjerningsmann ved inngangen til synagogen og at han senere åpnet ild mot en kvinnelig forbipasserende.

Bilder fra åstedet viser at det ligger flere tomhylser på bakken.

Store politi-razziaer tidligere i dag

Tidligere onsdag gjennomførte tysk kriminalpoliti razziaer mot høyreekstreme miljøer over hele Tyskland, blant annet i landkretsen Mansfeld-Südharz rett vest for Halle, melder Bild Zeitung. En talsmann for kriminalpolitiet i delstaten Bayern sier til avisen at:

- Vi har så langt ingen kjennskap til at skuddene i Halle har sammenheng med razziaen.

SIKRER OMRÅDET: Området ved synagogen er sperret av. Foto: Stringer

I disse dager markerer innbyggerne at det er 30 år siden demonstrasjonene mot DDR-regimet. En av markeringene skulle ha vært i dag. Den er nå avlyst, ifølge MDR.

Sikkerheten er også blitt skjerpet ved synagogen i nabobyen Dresden.

– På grunn av de aktuelle hendelsene i Halle, høyner vi sikkerhetstiltakene for synagogen i Dresden og den jødiske gravplassen, sier polititalsmann Thomas Geithner.

Det er blant annet utplassert politifolk bevæpnet med maskinpistoler, ifølge Bild Zeitung.

Publisert: 09.10.19 kl. 13:11 Oppdatert: 09.10.19 kl. 14:39







