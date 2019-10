To drept i skyting ved synagoge i Tyskland - en gjerningsperson pågrepet

Én person er pågrepet etter den blodige skytingen i Halle. Terrorangrepet, som skal være motivert av hat mot jøder, ble strømmet direkte på nettet.

Oppdatert nå nettopp







Rundt 12.30 onsdag kom meldingene om skudd ved synagogen i den tyske byen Halle. Skytingen skjer på Jom kippur - en av de viktigste helligdagene i den jødiske kalenderen. Dermed befant det seg mange mennesker i gudshuset.

Den tyske avisen Der Spiegel skriver at den jødiske menigheten åpenbart var et mål for angrepet: En gjerningsmann forsøkte å trenge seg inn i synagogen i Paulus-kvartalet. Max Privorozki, leder i den jødiske menigheten i Halle, bekrefter dette overfor avisen.

– Akkurat nå befinner det seg 70-80 mennesker i synagogen, forteller han like etter hendelsen.

Dette skal ha vært full kapasitet for synagogen. Privorozki sier sikkerhetsordningen ved inngangen holdt stand mot angrepet.

– Vi så på monitoren at det var en tungt bevæpnet mann med stålhjelm som prøvde å skyte seg inn. Han så ut som om han kom fra en spesialstyrke. Vi barrikaderte oss der inne og ventet på politiet, sier menighetslederen.

To drept

Ifølge MDR Aktuell opplyser en pressetalskvinne for politiet til AFP at de drepte er en mann og en kvinne. Mens mannen ble skutt i en kebabrestaurant, ble kvinnen skutt og drept i Humboldtstrasse utenfor synagogen.

– De prøvde å komme inn i synagogen og kirkegården. De skjøt en kvinne som tilfeldigvis gikk forbi gaten. Hun er død nå, sier et øyenvitne til MDR.

Han hevder det ble brukt maskingevær. Det tyske nyhetsbyrået DPA erfarer fra politikilder at det ble gjort forsøk på å sprenge seg inn i synagogen med selvlaget sprengstoff.















SKYTING I HALLE: Dette skal være en av gjerningsmennene bevæpnet i gatene i Halle.

Etter skytingen skal den eller de mistenkte gjerningspersonene ifølge politiet ha flyktet i bil. Like før klokken 14 bekreftet de at én person er pågrepet.

– Vi er til stede med store styrker i og rundt Halle for å stabilisere situasjonen, skriver lokalt politi på Twitter onsdag ettermiddag.

Uklart antall gjerningspersoner

Ifølge Der Spiegels opplysninger var det minst to gjerningspersoner som skilte lag etter angrepet mot synagogen. De skriver at den ene flyktet i en taxi og ble stoppet på motorveien utenfor byen. En gjerningsperson skal ifølge Bild ha kolliderte med en lastebil på et veiarbeidsområde på B91. Han skal ha hatt flere våpen i bagasjerommet.

Det er imidlertid uklart hvor mange gjerningsmenn det er snakk om. Politiet skriver «gjerningsmenn» i flertall i sine pressemeldinger.

Bild meldte onsdag ettermiddag - fra sine politikilder - at to menn fortsatt er på flukt. Onsdag kveld skriver derimot både Bild og nyhetsbyrået DPA at sikkerhetskilder sier det skal dreie seg om én enkelt gjerningsperson.

Strømmet hat-video

Spiegel melder like før 19 onsdag kveld at gjerningspersonen skal være en 27 år gammel tysk mann fra Sachsen-Anhalt. Han skal ha tatt opp og delt en video med høyreekstremistisk og antisemittisk innhold fra angrepet på nettet, ifølge Spiegel og Süddeutche Zeitung.

I videoen som sirkulerer på nett, ser man en mannsperson forsøke å ta seg inn i synagogen. Vedkommende prøver tilsynelatende å sprenge opp den låste porten med det som ser ut som en hjemmelaget bombe, men mislykkes. Like etterpå skyter personen en forbipasserende kvinne flere ganger i ryggen. Kort tid senere gir han opp å bryte seg inn i synagogen og kjører videre til en kebabrestaurant, der han skyter en mann flere ganger.

Ifølge Vice News ble videoen lastet opp på direktestrømmings-plattformen Twitch, men ble onsdag kveld fjernet ifølge en talsperson for Twitch.

– Twitch har nulltoleranse for hatefull oppførsel og enhver voldshandling blir tatt svært alvorlig, sier kommunikasjonssjef Brielle Villablanca til Vice.

Halle-politiet advarer på Twitter i 19.20-tiden onsdag folk mot å dele bilder og videoer som sirkulerer på nettet. De ber i stedet om at slikt materiale sendes dem.

Mistenker høyreekstreme

Innenriksminister Horst Seehofer sier til DPA onsdag kveld at «Slik det ser ut nå, må vi gå ut i fra at det dreier seg om et antisemittisk angrep».

En talskvinne for Riksadvokaten sier til nyhetsbyrået EPD at det er sterke holdepunkter for en mulig høyreekstrem bakgrunn for forbrytelsen. Alle omstendighetene tyder på det og riksadvokaten etterforsker ut fra det. Føderale myndigheter leder nå etterforskningen.

Militærantrekk

Et øyenvitne sa til den regionale kringkasteren MDR onsdag ettermiddag at minst en av de mistenkte gjerningspersonene hadde på seg en militærlignende stridsuniform.

FLERE DØDE: To personer er omkommet i skytingen ved synagogen. Foto: Sebastian Willnow / DPA

Flere såret - opereres

I nabobyen Wiedersdorf hentet redningsmannskaper en blødende mann med ambulansehelikopter. Ifølge Bilds opplysninger skal det dreie seg om en drosjesjåfør som en eller flere gjerningspersoner skal ha ranet bilen fra. Drosjesjåføren skal ha ytet motstand og dermed blitt angrepet.

Ifølge de første opplysningene skal også hans kone ha blitt skadet og fraktet til sykehus i ambulanse.

En pressetalsmann ved Universitetssykehuset i Halle sier at de har fått inn to personer med skuddskader, skriver Mitteldeutsche Zeitung. Også AFP melder at sykehuset oppgir at det er to som er alvorlig skuddskadet og opereres onsdag ettermiddag.

Lokalavisen Leipziger Volkszeitung skrev at en av dem som opereres skal være én av gjerningspersonene. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

ARD melder i 19-tiden onsdag at de to som er operert for alvorlige skuddskader ikke lenger er i livsfare. En talsperson for sykehuset sier at operasjonene på en mann og en kvinne var vellykkede.

Politiet advarer – hendelser i flere nabobyer

Politiet i Halle ba innbyggerne om å holde seg innendørs eller søke tilflukt på trygge steder, men klokken 18.15 tvitret de at situasjonen ikke lenger var akutt og at portforbundet var opphevet.

Ifølge appen Katwarn - hvor politiet sender meldinger til befolkningen - ble det også meldt om skyting i landsbyen Landsberg i delstaten Sachsen-Anhalt.

Tyske aviser: To drepte - brukte våpen og granater

I tillegg til skytingen ved synagogen, skal det ha blitt kastet en håndgranat på den jødiske kirkegården bak synagogen, ifølge avisen Bild.

Et øyenvitne som har snakket med N-TV forteller at han sto i en kebab-kiosk i det området da han fikk øye på en mann med finlandshette, hjelm, stormmaske og militærjakke. Mannen skal ha hatt et automatvåpen og skal ha kastet en granatlignende gjenstand i retning kiosken, som traff døren.

Det kom et høyt smell, men det ble ingen større skader. Deretter skal mannen ha skutt inne i kiosken. Én person skal ha blitt truffet her. Ifølge AFP var det her (altså 2 på kartet) at den andre drepte ble funnet, en mann.

Store politirazziaer tidligere i dag

Tidligere onsdag gjennomførte tysk kriminalpoliti razziaer mot høyreekstreme miljøer over hele Tyskland, blant annet i landkretsen Mansfeld-Südharz rett vest for Halle, melder Bild-Zeitung. En talsmann for kriminalpolitiet i delstaten Bayern sier til avisen:

– Vi har så langt ingen kjennskap til at skuddene i Halle har sammenheng med razziaen.

SIKRER OMRÅDET: Området ved synagogen er sperret av. Foto: Stringer

I disse dager markerer innbyggerne at det er 30 år siden demonstrasjonene mot DDR-regimet. En av markeringene skulle ha vært onsdag, men ble avlyst, ifølge MDR.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var i Landsberg (hvor det nå er meldt om skyting) at Hitler skrev Mein Kampf. Det var imidlertid i Landsberg-fengselet i sørvestlige delen av Bayern i Tyskland at det skjedde. Setningen ble fjernet 15.14.

Publisert: 09.10.19 kl. 13:11 Oppdatert: 09.10.19 kl. 21:16







Mer om