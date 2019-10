SLÅR TILBAKE: Den tidligere presidentkandidaten Jill Stein finner seg ikke i Hillary Clintons anklager. Foto: Mark Lennihan / AP

Raser mot Hillary Clinton: - Jeg er ingen spion

Torsdag anklaget Hillary Clinton den tidligere amerikanske presidentkandidaten Jill Stein for å være en «russisk eiendel». Nå slår hun kraftig tilbake.

Både Demokratenes Tulsi Gabbard og Jill Stein, som var presidentkandidat for De grønne under valget 2012 og 2016, har igjen blitt anklaget for å ha tette bånd med Russland.

I en podcast med Obamas tidligere rådgiver sa Hillary Clinton at hun var overbevist om at Russland har fått øynene opp for en kvinnelig demokrat, som kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Hun er russernes favoritt, sa hun.

I podkasten nevner hun ikke Gabbard med navn. Samtidig er det kun fem kvinner som er med i kampen om å bli presidentkandidat. Gabbard er den eneste av dem som tidligere har blitt beskyldt for å være tilknyttet Russland.

I samme podkast anklaget Clinton også Jill Stein for å være en «russisk eiendel».

– Ingen fakta

Torsdag kveld slo Gabbard kraftig tilbake mot påstandene. På Twitter beskylder hun Hillary Clinton for å stå bak en kampanje som utelukkende jobber for å ødelegge hennes rykte.

– Vi lurte på hvem som sto bak og hvorfor. Nå vet vi at det alltid var deg, gjennom dine mektige allierte, som er redd for trusselen jeg utgjør, svarte hun fredag.

ANKLAGET: Tulsi Gabbard kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat. Nå beskylder hun Hillary Clinton for å prøve å ødelegge hennes rykte. Foto: John Minchillo / AP

Nå raser også Stein mot den tidligere presidentkandidaten:

– Jeg er ingen russisk spion, sier hun til CNN. Videre kaller hun anklagene både mot seg selv og Gabbard for «en konspirasjonsteori helt bak mål».

– Du kan ikke bare slenge ut slike påstander om folk. Du må isåfall underbygge det med fakta, sier hun til kanalen.

Får støtte fra Trump

Sent fredag kveld slang også den amerikanske presidenten seg på:

På Twitter understreker han at Jill Stein er sårt tiltrengt med sin miljøpolitikk, samtidig som betegner Demokratenes miljøpolitikk som katastrofal.

Jill Stein har tidligere blitt anklaget for å tette bånd til Russland. Blant annet skal russere har vært innblandet i en annonse som fremmet den grønne presidentkandidaten rett før valget i 2016.

Året deltok hun i en middag i Moskva, arrangert av en russisk TV-kanal. Her skal hun ha sittet på samme bord som Russlands president Vladimir Putin.

Hun har tidligere opplyst at hun aldri snakket med Putin under middagen, og at hun utelukkende deltok for å jobbe for en våpenhvile i Midtøsten, og for å be Russland stoppe angrep i Syria.

Etter Hillary Clintons anklager har hendelsen igjen blitt et hett tema.

– Det finnes mange flere bilder av Hillary Clinton i intime samtaler med Putin, der hun hvisker ham i øret, sier hun til CNN.

