Det britiske Underhuset har stemt for Boris Johnsons brexitplan.

Seier og tap for Johnson: - Nei til hans hardkjør

Det britiske Underhuset har stemt for statsminister Boris Johnsons brexitavtale, men stemte mot statsministerens tidsplan for prosessen.

I den første avstemningen, som dreide seg om hvorvidt Underhuset ville godta regjeringens brexitplan, stemte 329 av de folkevalgte for mens 299 stemte mot.

Det var det største gjennombruddet for brexitprosessen siden folkeavstemningen i 2016 der britene med knapt flertall stemte for å gå ut av EU.

Men rett etterpå skulle de folkevalgte stemme over om de ville godta Johnsons tidsplan for den videre prosessen, en tidsplan som må være på plass før Storbritannia kan gå ut av EU 31. oktober.

322 av de folkevalgte stemte mot, mens 308 stemte for. Dermed gikk Johnson på et nederlag etter å ha innkassert en seier kun få minutter tidligere.

Regjeringens forslag gikk ut på en tre dager lang videre prosess der den siste avstemningen holdes torsdag før lovforslaget sendes videre til Overhuset fredag.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad mener Johnson med avstemningene i dag ville teste Underhusets vilje til brexit.

– Han ville teste om Underhuset i det hele tatt var interessert i å levere brexit basert på avstemningen i 2016. Men så tapte han den viktigste avstemningen, om timeplanen på de tre dagene som var avgjørende for denne skilsmisseloven som ligger der, sier han.

– Dette skulle «fasttrackes» gjennom parlamentet for å unngå denne utsettelsen som han er så veldig i mot.

Har det noe si om det blir noen dager etter 31. oktober?

– Det som er cluet her er at Johnson selv har vært veldig klar på at han ikke vil utsette utover 31. oktober. For han er det viktig med tanke på kredibilitet og at han holder sitt ord. Nå har de sagt ja til brexit i prinsippet, men nei til hans råkjør om å levere før 31. oktober.

EU vurderer en utsettelse på tre måneder som Johnson var pålagt etter «Letwin-endringen».

– EU kan si nei til denne utsettelsen på tre månender, og si han får én eller to måneder. De vil antakelig svare denne uken om han vil få tre måneder eller en kortere utsettelse.

