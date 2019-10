VALG: Valget i Canada starter på mandag. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Spøker for Justin Trudeau: Går mot valg-thriller

Når kanadierne går til valgurnene mandag risikerer statsminister Justin Trudeau å miste makten. Det er ventet svært jevnt løp mellom de liberale og konservative.

For fire år siden ledet liberalernes karismatiske leder partiet sitt til en overlegen seier. Justin Trudeau var da bare 43 år, og han ble beundret for sin åpenhet og klare verdier ikke bare i Canada, men også internasjonalt.

Brownface-videoer, en rettsskandale og forsøket på å være både grønn og vennlig innstilt til oljeindustrien har skuffet tidligere entusiastiske tilhengere.

En måling fra forrige uke av gallupinstituttet Léger viser at Trudeau har mistet støtten fra en tredel av de unge som stemte på ham i 2015.

En fersk meningsmåling av Nanos Research viser imidlertid at de liberale fortsatt er en favoritt med 32,6 prosent, etterfulgt av Andrew Scheer og de konservative med 30,3 prosent, skriver Bloomberg.

Det er derfor ventet at det kanadiske valget, som starter på mandag, blir et jevnt løp mellom de liberale og de konservative. På tredjeplass kommer sosialdemokratene med 18,4 prosent.

Trudeau-effekten

Med Trudeaus seier i 2015 ble det politiske kartet i Canada kraftig endret. Han ble kjent som politikeren som gikk i prideparader, hadde kjendisvenner og tok selfier med studenter ved kanadiske universiteter. Han lovet sosial rettferdighet, en sjenerøs flyktning- og innvandringspolitikk og et krafttak mot klimaendringene.

Til det svenske nyhetsbyrået TT oppsummerte Canada-ekspert Lena Karlsson ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm det slik før helgen:

– Han fremsto som et friskt pust, en progressiv stemme med sjarm og et tydelig moralsk kompass som ville bryte med det gamle.

– Man opplevde at han ga Canada noe å være stolt av etter flere år med Stephen Harpers konservative styre.

Med rent flertall kunne Trudeau, hvis far også har vært statsminister, styre Canada i en ny retning etter ni år med Harper ved roret. Titusener av syriske flyktninger ble tilbudt asyl, og det ble innført en ny regional CO₂-avgift.

Pinlige bilder

Men i forkant av valget har Trudeaus glorie bleknet. I september dukket det opp gamle bilder av ham der han er utkledd som eventyrfiguren Aladdin, med brunfarge i ansiktet og turban på hodet. Det førte til en rasismedebatt der Trudeau la seg flat og kalte bildet av seg selv for rasistisk.

47-åringen har også havnet på kant med både klimaaktivister og landets urbefolkning etter at regjeringen besluttet å bygge en omstridt oljeledning mellom øst- og vestkysten.

– Mange mener han forsøker å sitte på to stoler samtidig. At han både vil verne om klimaet og holde seg inne med oljeindustrien – to interesser som selvfølgelig krasjer med hverandre, sa Lena Karlsson.

Trudeaus løfter om åpenhet har også mistet troverdighet ettersom han selv er blitt anklaget for å hindre rettens gang. I fjor oppga den tidligere justisministeren Jody Wilson-Raybould at hun var blitt presset av statsministerens stab til ikke å tiltale selskapet SNC-Lavalin, som var mistenkt for korrupsjon i Libya.

