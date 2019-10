SUPER-LØRDAG: Fra lørdagens debatt om Brexit i Underhuset. Dette var første gangen parlamentet møttes på en lørdag siden Falklandskrigen i 1982. Foto: ©UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Skal avgjøre om Boris Johnson bryter loven

Tre skotske dommere skal vurdere om den britiske statsministeren viser forakt for retten når han i sitt usignerte brev til EU ber om brexit-utsettelse, samtidig som han i et vedlagt brev signert ham selv langt på vei ber om at forespørselen ikke godkjennes.

Det skriver The Guardian.

Loven, the Benn act, sier at Boris Johnson måtte søke EU om å få forlenget brexit-frist dersom han ikke klarte å lande en avtale i parlamentet 19. oktober, altså på lørdag. Det klarte han ikke.

Nå skal altså tre dommere i Edinburgh, ledet av Lord Carloway, ta stilling til om Johnson har brutt loven eller ikke.

Da Johnson stengte parlamentet tidligere i høst, var det en skotsk domstol som først kom til at suspensjonen var ulovlig. Dette ble også senere slått fast av Høyesterett i en knusende og enstemmig dom.

Gikk på smell

Det var lørdag Johnson gikk på en ny Brexit-smell. I stedet for å votere over avtalen han har fått med EU, vedtok Underhuset et forslag fra Sir Oliver Letwin som førte til at den britiske statsministeren måtte gjøre det han minst av alt ønsket: Nemlig å be EU om en utsettelse av brexit, men han unnlot å signere brevet.

Statsminister Boris Johnson vil mandag ha en avstemning om utmeldingsavtalen med EU, men spørsmålet er om Underhusets leder godtar det.

– Parlamentet må bli gitt en «ja eller nei avstemning» om Boris Johnsons Brexit-avtale, sier Statsministerens kontor ifølge BBC.

Det er opp til speaker John Bercow å gi grønt lys eller ikke til en slik avstemning. Men en mulig grunn til å si nei, er at han kan argumentere med at man da debatterer det samme temaet to ganger, skriver den britiske kringkasteren.

Dette er Letwin-forslaget HVA? Forslaget gikk ut på å utsette en godkjenning av brexit-avtalen til Boris Johnson inntil tilhørende nødvendig lovgivning er på plass.

HVORFOR? Letwin fremmet forslaget fordi han fryktet avtalen kunne bli vedtatt uten nødvendig tilhørende lovgivning, og at Storbritannia dermed ville ende opp med å forlate EU uten en fullstendig avtale.

HVA SÅ? Forslaget førte til at en tidligere lov, The Benn act, trer i kraft. Loven tvinger Boris Johnson til å be EU om en brexit-utsettelse på tre måneder dersom en avtale ikke var på plass innen den 19. oktober.

Samtidig sendte han et brev der han gjør det tydelig at han håper de sier nei.

Tidligere har den britiske statsministeren sagt at han «heller vil ligge død i en grøft» enn å be om en ny utsettelse.

EU-president Donald Tusk bekreftet på Twitter at han mottok brevet om utsettelse klokken 23 lørdag kveld.

– Jeg vil nå begynne å konsultere EU-lederne om hvordan det skal reageres, tvitrer han.

Positiv til utsettelse

Men Tysklands finansminister Peter Altmaier antyder at det kan ta noen dager før EU avgjør om de vil gi Storbritannia en ny brexitutsettelse.

I et radiointervju mandag morgen sier Altmaier at han har merket seg at Boris Johnson vil forsøke å få til en avstemning om avtalen i det britiske Underhuset denne uken, skriver NTB.

– Vi vil ha litt bedre oversikt i løpet av de kommende dagene, og da vil vi utøve vårt ansvar og ta en avgjørelse, sier Altmaier.

Han sier han ikke vil ha noe imot at britenes EU-utmelding utsettes «noen få dager eller uker» dersom det kan hindre at de forlater unionen uten en avtale.

– Det kan godt tenkes at det ikke blir noen avstemning mandag over utmeldingsavtalen før tilleggslovene er vedtatt. Og hvis de starter med sistnevnte kan det komme forslag om å gjøre hele Storbritannia til en tollunion noe som blir vanskelig å få vedtatt siden det ikke er flertall for dette i Underhuset, sier professor i moderne europeisk historie ved NTNU Kristian Steinnes.

Han viser til at Letwin-forslaget som ble vedtatt er en garantiordning for å få gjennomført de andre lovene som må på plass før man stemmer over selve avtalen for å hindre at Boris Johnson forlater EU uten noen form for avtale.

– Hele Letwin-manøvren er, slik jeg ser det, et tegn på at de ikke stoler på regjeringen. Men det er mange krysser og b-er og uhyre komplisert, sier Steinnes.

