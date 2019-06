KOM IKKE I MÅL: Tysklands statsminister Angela Merkel i diskusjon med Luxembourgs statsminister Xavier Bettel, Frankrikes president Emmanuel Macron og Nederlands statsminister Mark Rutte på EUs toppmøte i Brussel torsdag. Foto: AP

Greenpeace skuffet over klimavedtak

Klimaaktivistene mener EUs ledere hadde sjansen til å styre unna et klimasammenbrudd, men forspilte den. Forslaget om klimanøytralitet ble til slutt redusert til en fotnote.

NTB

Det skriver Greenpeace på Twitter torsdag, kort tid etter meldingen om at EU-toppene ikke klarte å oppnå enighet om klimanøytralitet innen 2050.

– Tomme ord kan ikke bygge opp hus knust i jordskred eller betale tilbake bønder for avlinger som er tapt i tørke. Mens folk går ut i gatene og krever handling og forskerne advarer mot at tidsvinduet hvor vi kan svare er i ferd med å lukkes, hadde regjeringene våre en mulighet til å gå i front og ta ledelsen. Det klarte de ikke, sier klimarådgiver Sebastian Mang i Greenpeace.

Det var østlige medlemsland som Polen, Tsjekkia og Ungarn som sa nei, og mente kravet om klimanøytralitet innen 2050 var for radikalt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi snakker om nullutslipp i 2050. Jeg tror ikke det kommer til å skje, sa Tsjekkias statsminister Andrej Babis på vei inn til toppmøtet.

– Vi må tenke på det som skjer i nær framtid, ikke bare på det som skjer 31 år fram i tid.

Klimanøytralitet ble fotnote

Diskusjonene gikk flere timer på overtid. Til slutt ble konklusjonen at stats- og regjeringssjefene slettet årstallet fra hovedteksten i toppmøtets slutterklæring, ifølge diplomatkilder i Brussel.

I stedet satte de inn en fotnote der de bemerket at flertallet av medlemslandene mener målet må være klimanøytralitet innen 2050.

Stats- og regjeringssjefene banket også igjennom en strategisk agenda for de kommende fem årene.

De to tekstene fastslår begge at EUs mål er klimanøytralitet, men uten å tidfeste når det skal skje.

TOPPMØTE: Europeiske ledere var torsdag samlet til toppmøte i Brussel. Klima var et hovedtema under diskusjonene. Foto: AP

I etterkant av toppmøtets konklusjon rykket Greenpeace raskt ut på Twitter.

– Merkel og Macron klarte ikke å overbevise Polen og få de andre med seg på toppmøtet, og et klimanøytralt EU ble redusert til en fotnote, skriver Greenpeace på Twitter.

– EU-lederne hadde sjansen til å styre unna et klimasammenbrudd, men de forspilte den, heter det videre.

– Uansvarlig

Også klimanettverket CAN (Climate Action Network) er skuffet over at EU-toppene ikke ble enige om at EU skal være klimanøytralt innen 2050. CAN plasserer skylden for dette hos toppmøtedelegatene fra Polen, Tsjekkia, Ungarn og Estland.

– Det er vanskelig å ta inn over seg at fire regjeringer, drevet av interessene til forurensende industri, lyktes i å hindre en sårt tiltrengt opptrapping av EUs klimaambisjoner, noe som har bred støtte. At de mislyktes med å sette nye og høyere mål er uansvarlig gitt den klimakrisen vi står overfor. Det haster med å få EU-lederne tilbake til forhandlingsbordet og finne en vei utenom dette vetoet før FNs klimatoppmøte i september, sier CAN-elder Wendel Trio i en pressemelding.

Publisert: 20.06.19 kl. 22:24