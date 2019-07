ULYKKE: 15 år gamle Iris Annabel Goldsmith døde mandag etter en ulykke på firehjuling. Her med pappa Ben og lillesøster Eliza. Foto: Alan Davidson/REX / REX

Milliardær-datter (15) døde i ulykke

Iris Annabel Goldsmith (15) døde mandag etter en ulykke på en firehjuling. Hun er datter av milliardærene Ben Goldsmith og Kate Rothschild.

Nå nettopp







Ifølge en rekke britiske medier skal Iris ha omkommet i en ulykke på familiegården i Somerset, rundt 18 mil vest for London.

Nødetatene ble varslet og rykket ut til ulykken med blant annet luftambulanse. Ifølge BBC skal hun ha blitt sittende fast under kjøretøyet, som skal ha vært en slags hybrid mellom en Jeep og en firehjuling, da den rullet på taket.

– Vi etterforsker ikke dødsfallet som mistenkelig, opplyser politiet ifølge Daily Mail.

les også Norsk milliardær døde brått

Iris var eldst av Ben Goldsmith og Kate Rothschilds tre barn. De to ble separert i 2012 og senere skilt, men har ifølge Daily Mail en felles formue på rundt 3,2 milliarder kroner. I tillegg er Goldsmith- og Rothschild-familiene kjent som to av Storbritannias mest innflytelsesrike familier både økonomisk og politisk. Totalt skal Goldsmith- og Rothschild-imperiene være verdt titalls milliarder, skriver avisen.

Rothschild-formuen er i hovedsak bygget opp fra bankvirksomhet, mens Goldsmiths formue kommer fra Bens far miljøforkjemperen og politikeren James Goldsmith.

les også Milliardær omkom i helikopterulykke

– Et fyrverkeri av en jente

– Dette er en tragisk ulykke. Iris var et fyrverkeri av en jente – rett og slett helt herlig. Hun var vakker, sjarmerende, smart, fantastisk å være sammen med og enkelt og greit et utrolig menneske å møte, forteller en familievenn til Daily Mail.

15-åringen studerte ved Wycombe Abbey, men hadde sommerferie.

– Hun vil bli dypt savnet av oss alle. Hele skolen er knust av det tragiske tapet av en så glad, respektert og suksessrik ung kvinne, sier Rhiannon Wilkinson til BBC.

– Vi er sjokkerte. Våre tanker går til familien i denne vanskelige tiden, fortsetter Wilkinson.

Trodde ikke det var alvorlig

Faren Ben Goldsmith skal ha spilt en privat cricketkamp da ulykken skjedde.

– Vi var på banen da Ben fikk en telefon om at noe var galt. Så kom to personer ut på banen og sa at Ben måtte dra fordi noe alvorlig hadde skjedd, forteller Kalim Khan, som var med i kampen, til Daily Mail.

Ifølge Khan ble kampen avlyst da store deler av spillerne enten var venner eller i familie med Goldsmith.

– Vi ble fortalt at ulykken ikke var så alvorlig, og at det ikke var livstruende. Vi be fortalt at datteren hans var ok, men at hun måtte en tur på sykehuset. Han så likevel bekymret ut, naturlig nok. Men han fikk ikke panikk, fortsetter han.

– Det er tragisk det som har skjedd, vi tenker alle på han og familien hans, legger han til.

Publisert: 11.07.19 kl. 07:46