Josie Johnson (22) har vært savnet siden søndag. Foto: Politiet

England: Stor leteaksjon etter savnet 22-åring

Ingen har sett Rosie Johnson siden søndag. Nå pågår det en stor leteaksjon etter 22-åringen på Isle of Wight.

Johnson forsvant på øyen like utenfor Southampton sør i England søndag, og ble meldt savnet mandag da hun ikke dukket opp på jobb.

– Det er så ulikt henne, sier faren David Johnson ifølge Daily Mail.

22-åringen er fra Glasgow i Skottland, og jobbet på et aktivitetssenter i Wootton på Isle of Wight. Det var på dette senteret hun sist ble observert søndag, opplyser politiet.

– Vi er veldig bekymret for Rosie. Den informasjonen vi har er at hun fortsatt er på øyen, og vi vil fortsette å fokusere søket her, sier etterforsker Andy McDonald.

Både Rosies mor, far, søster og bror har ankommet Isle of Wight for å delta i søket etter 22-åringen, som også er niesen til den skotske parlament-medlemmet Daniel Johnson.

Også en kollega mener det er veldig ulikt Johnson å forsvinne, og beskriver henne som en populær jente med mange venner, skriver Daily Mail. Videre skriver avisen at kollegaen også kjenner kjæresten hennes, som skal ha bedt om hjelp til å finne henne på sosiale medier og har selv deltatt i søket.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke noe informasjon som tilsier at Rosie er utsatt for noe kriminelt, sier McDonald tirsdag ifølge The Sun.

