Hundre barn tilbake i omstridt leir i USA

«Fryktelig», er ordet som blir brukt om leiren i Clint, ikke langt unna grensen mellom Mexico og Texas. Tirsdag ble 250 barn flyttet, men bare én dag senere er 100 av dem tilbake i leiren.

Advokater som har besøkt barna forteller at de må sove og spise på gulvet i overfylte celler med toalett midt i rommet, får for lite mat og at mange har influensa eller lus. De eldre barna må ta vare på de yngre, og noen har ikke tilgang til såpe eller tannbørste, ifølge advokatene.

– Det var ingen som tok vare på disse barna, sier professor Warren Binford ved Williamette University i Oregon i USA, ifølge BBC.

Medier har ikke fått tilgang til leiren.

– Det er nedverdigende og inhumant, og burde ikke skje i USA, sier advokat Elora Mukherjee, ifølge CBS.

– Barna hadde ikke fått en eneste dusj eller bad, og de hadde på seg de samme skitne klærne de krysset grensen i.

Grensekontrollsjef går av

US Customs and Border Protection, grensekontrollen i USA, innrømmer at forholdene i Clint-leiren ikke er gode nok, og ber om mer penger til å håndtere krisen. Representantenes hus i det amerikanske senatet har vedtatt en krisepakke etter avsløringene om grenseleirene, og sjefen for grensekontrollen, John Sanders, kunngjorde tirsdag at han går av.

Antallet innvandrere som blir stoppet på grensen til USA, er på det høyeste siden 2006. Denne uken ble fire mennesker funnet døde nær elven Rio Grande, på grensen mellom Texas og Mexico. Ifølge det lokale sheriffkontoret er det en ung kvinne, et lite barn og to babyer, og dødsårsaken skal være dehydrering og den ekstreme varmen i området.

