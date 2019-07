VOLDSOMT: En sky av akse stiger fra vulkanen på øya Stromboli i Italia onsdag ettermiddag. Ifølge vitner skal skyen ha dekket øya fullstendig. Foto: NICOLA MARCHISIO / ANSA

Voldsomt vulkanutbrudd på italiensk øy

Onsdag ettermiddag har det vært et voldsomt utbrudd i vulkanen på øya Stromboli i Italia. En turist skal ha omkommet, og en skal være skadet.

Oppdatert nå nettopp







Det skriver den italienske avisen la Republica.

Det skal ha brutt ut panikk i småbyen Gianostra på sørvestsiden av øya, hvor enkelte skal ha forlatt hjemmene sine, mens andre barrikaderte seg inne.

– Vi så eksplosjonen fra hotellet. Det var et høyt drønn. Vi holdt oss for ørene, og etterpå kom en stor sky av aske flygende over oss. Hele himmelen var full av aske, en ganske stor sky, sier Michela Favorito, som jobber på et av hotellene på øya, til Reuters.

Den vulkanske øya er et yndet reisemål, og ifølge avisen har turister kastet seg i havet etter utbruddet. BBC skriver at mange også har forlatt hotellene sine.

Er du på Stromboli? Ta kontakt med VGs journalister her.

Se bilder fra det voldsomme utbruddet i billedserien under:

arrow-left













expand-left arrow-right

Den britiske turisten Fiona Carter observerte utbruddet fra naboøya Panera, beliggende rundt 27 kilometer fra Stromboli.

– Vi snudde oss og så en sopplignende sky komme fra Stromboli. Alle var i sjokk. Så startet rødglødende lava å renne nedover fjellsiden mot Gianostra, forteller hun.

Hun forteller at skyen av aske og røyk innkapslet øya fullstendig.

Det skal imidlertid ikke være meldt om ytterligere skadede etter utbruddet, skriver la Republica.

Utbruddet skal også ha forårsaket en rekke branner rundt om på øya, etter at glødende lava dalte fra himmelen.

Fikk du med deg? Mann skal ha falt 21 meter ned i en aktiv vulkan – overlevde

Både brannvesenet og sivilforsvaret er satt inn i arbeidet.

Borgermesteren har ikke beordret evakuering, men forteller at de hjelper de som vil med å komme seg bort fra øya.

Se video fra da en vulkan i Guatemala plutselig våknet og overrasket et turfølge:

Ifølge Wikipedia er Stromboli kjent for sine utbrudd, som kommer hvert 20–30 minutt, og det arrangeres også turer mot toppen med guide. Vulkanen er en av verdens mest aktive, og har hatt utbrudd kontinuering side 1932, skriver Reuters.

Turister tar seg ofte helt opp til krateret, beliggende 924 meter over havoverflaten.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 03.07.19 kl. 19:59 Oppdatert: 03.07.19 kl. 20:28