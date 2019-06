FLY: Air Canada er Canadas største flyselskap. Foto: Jonathan Hayward/ The Canadian Press

Air Canada beklager - kvinner ble forlatt i fly

Passasjeren skulle bare lukke øynene for å sove litt da hun plutselig våknet opp alene i et bekmørkt fly.

Nå nettopp







Tiffani Adams skulle fly med Air Canada fra Québec til Toronto da flyselskapet glemte henne igjen på flyet. Det melder en rekke medier - blant annet AP News og Washington Post.

Fikk du med deg? Air France-fly skled av rullebanen i Canada

Adams hadde vært på en helgetur hos venninnen Deanna Noel-Dale i Québec da hun sovnet på flyet. Hun skriver om hendelsen gjennom Noel-Dale sin Facebook-bruker.

– Jeg var veldig komfortabel mens jeg leste en bok. Glad for at jeg hadde fått hele raden for meg selv, skriver hun.

Iskald og bekmørkt

Halvveis gjennom flyturen, som var på en halvannen time, sovnet den kvinnelige passasjeren. Da Adams våknet opp et par timer senere, var hun fortsatt fastspent til setet sitt.

– Jeg våknet rundt midnatt. Iskald og fortsatt fastspent til setet mitt i bekmørket.

Skadet under turbulens: – Det var flyturen fra helvete

Passasjeren skulle ringe venninnen Noel-Dale, men telefonen var tom for strøm. Adams legger til at hun prøvde å lade telefonen gjennom de USB-portene hun kunne finne, men fordi flyet ikke var på, var det heller ikke strøm å få.

Undersøker hendelsen

Adams skriver videre at hun kom seg inn til cockpiten, hvor hun prøvde å benytte flyets kommunikasjonssystem - uten hell. Til slutt fant passasjeren en lommelykt hun prøvde å bruke som SOS-signal - igjen uten hell.

Hun skriver videre at hun fikk åpnet opp en flydør, men kunne ikke komme seg ut på grunn av høyden. Takket være et bakkemannskap som kjørte forbi flyet og så henne, kom hun seg imidlertid ut av flyet til slutt, forteller hun.

Har du sett? Søvnig pilot trodde Venus var møtende fly

Air Canada-representanter skal ha beklaget hendelsen overfor Adams på stedet. Flyselskapet bekrefter hendelsen overfor AP News, som videre bekrefter at de undersøker saken videre.

– Jeg har ikke fått så mye søvn siden den kvelden. Jeg våkner opp med angst - redd for at jeg er låst inne et mørkt sted, avslutter Adams.

Fikk du med deg da dette flyet krasjlandet på en bilvei i Kvam?

Publisert: 24.06.19 kl. 23:04