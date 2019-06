INGEN LØSNING: Brett McGurk, som ledet den internasjonale koalisjonen mot IS, roser Norge for å hente hjem foreldreløse barn. Han foreleser nå på Stanford-universitetet i California. Foto: Jørgen Braastad, VG

Han ledet krigen mot IS. Nå ber han landene om å hente «sine» krigere hjem.

Norge og andre europeiske land har til nå hentet ut 36 foreldreløse barn fra Al Hol-leiren i Syria. Tusenvis av krigere, kvinner og barn holdes fortsatt i en uviss skjebne. Det må hjemlandene løse, ifølge mannen som ledet krigen mot IS.

– Det er egentlig bare opp til hjemlandene å ta hånd om det, sier Brett McGurk til VG.

Den amerikanske diplomaten var helt sentral da USA samlet en internasjonal koalisjon mot IS i 2014. Han ledet koalisjonen og kampen mot IS helt fram til desember i fjor, da han trakk seg i protest mot at president Donald Trump ville trekke alle sine styrker ut av Syria.

Nå utfordrer han enda en gang medlemslandene i koalisjonen, blant dem Norge, til å hente hjem fremmedkrigerne som sluttet seg til IS.

Den norske regjeringen har sagt blankt nei til å hente IS-krigere, kvinner og deres barn til Norge. Norske statsborgere i så fall må ta seg hjem på egen hånd. Norge har begrenset seg til å hente fem foreldreløse barn.

Det store problemet

–Irakerne som sluttet seg til kalifatet, vil etter hvert reise hjem til Irak. Syrerne vil også i stor grad returnere til sine opprinnelige stammer. Men det store problemet i leiren er utlendingene og deres familier, sier McGurk til VG.

Han er nå i Norge på Oslo Forum, en internasjonal konferanse for fredsmeglere.

Brett McGurk (46) ble utnevnt som spesialutsending til den USA-ledede koalisjonen mot IS, av president Barack Obama.

Han fortsatte som leder av koalisjonen under president Trump. Men da Trump truet med å trekke de amerikanske soldatene ut av Syria i fjor høst, sa McGurk opp i protest. Det samme gjorde forsvarsminister James Mattis.

– Koalisjonen var en stor suksess, så stor at også president Trump omfavnet alliansen. Så vidt jeg vet er dette en eneste flernasjonale koalisjonen som presidenten har støttet, sier McGurk til VG.

Forferdelig situasjon

Et knapt halvår etter at McGurk forlot ledelsen av koalisjonen, er de fleste overlevende fra de siste IS-områdene stuet sammen i en leir nær grensen til Irak.

– Det er en forferdelig situasjon. Nå når kalifatet er tatt tilbake, sitter det mer enn 70 000 i en leir i Syria. Vi tror at om lag 10 000 er utenlandske krigere. Og det er stor motstand i deres hjemland mot å ta dem tilbake.

Ifølge den spanske avisen El Pais har europeiske land hentet hjem til sammen 36 foreldreløse barn. 17 av dem er franske og syv er svenske. Norge og Belgia har hentet fem barn hver, mens Holland har hentet to barn.

– Norge har vist lederskap ved å ta fem barn ut. Det var viktig fordi barna er helt uskyldige, og fortjener en sjanse til et normalt liv. Men utfordringen med de internasjonale krigerne i leiren er ekstremt vanskelig. Det er ingen gode svar akkurat nå. Landene har ulik holdning, sier den amerikanske diplomaten.

Overrasket over antallet

– Hadde koalisjonen en plan B for å håndtere de internasjonale krigerne?

– Vi var virkelig overrasket over det store antallet som kom ut av Baghouz, i det siste store slaget mot IS. Det var langt flere enn vi trodde. Jeg hadde forlatt mitt oppdrag på det tidspunktet, men jeg kan si at man var enormt overrasket over hvor mange krigere og hvor mange familier som kom ut.

– Så hvem har ansvaret?

– Man kan i alle fall ikke vente at Syrian Democratic Forces til å ta ansvaret bare fordi leiren er på deres territorium. Det er virkelig en alvorlig utfordring. Jeg hører at noen foreslår et internasjonalt tribunal. Kanskje er det svaret for noen av dem. Men det er ingen gode forslag til løsning på bordet akkurat nå, sier McGurk.

– Er det fare for at IS etablerer seg et annet sted og bygger seg opp igjen?

– Vi har sett at de prøver seg i svake stater, i Libya, Afrika sør for Sahara og Afghanistan. Men det unike med kalifatet var ar de klarte å bygge seg opp og kontrollere et område med åtte millioner mennesker. Det kom 40 000 fra 110 ulike land og sluttet seg til. Det vil nok ikke skje igjen, sier han.

Publisert: 20.06.19 kl. 21:18